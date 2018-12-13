Военным и силовикам ужесточат наказание за долги по алиментам

Военнослужащих и сотрудников силовых структур хотят жестче наказывать за неуплату алиментов. Минюст разработал законопроект, вносящий изменения в две статьи Административного кодекса на этот счет.

Уведомление о разработке документа 12 декабря было опубликовано на портале нормативных правовых актов. В данный момент алиментщики из числа сотрудников правоохранительных органов могут понести только дисциплинарную ответственность. Тогда как остальные категории граждан наказываются обязательными работами до 150 часов, административным арестом до 15 суток либо штрафом – 20 тыс. руб. Как изменится наказание для военных и стражей правопорядка, еще неизвестно.

Напомним, в конце июля Федеральная служба судебных приставов сообщила о россиянине, поставившем рекорд по невыплате алиментов. 50-летний москвич должен был бывшей жене и четырем детям 118 млн руб.