Министр спорта России: Нашим биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017

Допросы российских биатлонистов в Хохфильцене (Австрия) со стороны местной полиции прокомментировал министр спорта России Павел Колобков. Об этом 13 декабря пишет «Спорт-Экспресс».

«В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году. При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю», – заявил Колобков.

Ранее один из допрошенных биатлонистов Александр Логинов рассказал, что спортсменов обвинили в махинациях с переливанием крови на чемпионате мира в 2017 году.