Биатлонист Александр Логинов: Нас обвиняют в каких-то махинациях с переливанием крови

Член сборной России по биатлону Александр Логинов, оказавшийся в числе российских спортсменов, к которым у австрийской полиции возникли вопросы, 13 декабря рассказал подробности вчерашнего визита правоохранителей.

«Меня и не только меня обвиняют в каких-то махинациях с переливанием крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали). И всё это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это всё на основании 100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова (экс-глава московской антидопинговой лаборатории, один из главных информаторов по делам об употреблении допинга российскими спортсменами. — Прим. ред.). Могу на 1000% сказать, что то, в чём меня обвиняют, – неправда. Хочу задать риторический вопрос. Неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чём нас обвиняют!?» – написал Логинов в своем аккаунте в Instagram. И выложил фотографию результатов своих анализов.

Напомним, вечером 12 декабря в отель к российским биатлонистам в Хохфильцене (Австрия), где с 13 по 16 декабря проходит второй этап Кубка мира, нагрянула полиция. Поводом стало допинговое нарушение, датированное 2017 годом. В числе опрашиваемых полицейскими спортсменов оказались Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых.

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в интервью «Фонтанке» заявил, что к делу подключены специалисты российского консульства и адвокаты.