Хоккейных болельщиков повезут на Крестовский «футбольные» шаттлы

Автобусы-шаттлы, которые перевозили зрителей чемпионата мира по футболу в Петербурге летом 2018 года, 16 и 22 декабря доставят хоккейных болельщиков на Крестовский остров. В дни матчей «Пассажиравтотранс» организует движение бесплатных автобусов по трём маршрутам, сообщает пресс-служба предприятия.

В дни хоккейных матчей в течение трёх часов, c 14:00 до 17:00, будут открыты маршруты:

S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

S4 от станции метро «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров»,

S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матчей в течение двух часов автобусы доставят зрителей до станций метро «Петроградская» (маршрут S3), «Выборгская» (S4) и «Чкаловская» (S6).

Напомним, летом автобусами-шаттлами, курсирующими до Крестовского, воспользовались 165 тысяч зрителей матчей мундиаля. А после события 125 автобусов, задействованных в обслуживании болельщиков, продолжили работу на городских маршрутах.