ФСБ задержала сборщиков денег для террористов. За 8 лет они отправили в Сирию 38 млн рублей

Под предлогам сбора средств на строительство мечетей и помощи малоимущим в России переправляли миллионы рублей боевикам.

«СК России совместно с сотрудниками ФСБ пресечена деятельность по финансированию терроризма. Задержаны семеро подозреваемых, придерживающихся радикальных религиозных воззрений», – сообщает 13 декабря пресс-служба Следственного комитета, раскрыв подробности расследуемого уголовного дела о финансировании терроризма.

Обыски были проведены в нескольких регионах Центрального федерального округа и Северокавказского: Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне. Видео спецоперации Следком выложил в Интернете. На кадрах видно, что во время обысков в домах у подозреваемых было изъято большое количество банковских карт, принадлежащих различным финансовым учреждениям. Кроме того, у злоумышленников имелось большое число мобильных телефонов, сим-карт и запрещенная литература.

По версии следствия, с 2010 года подозреваемые при помощи банковских карт перевели почти 38 млн рублей на счета боевиков запрещенных в России организаций ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусра».

«Допрошено более 20 свидетелей; получены сведения о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела; исследуются контакты задержанных с участниками международной террористической организации; проводится осмотр и анализ полученных переписок, сведений о телефонных переговорах, сведений о движении денежных средств по расчетным счетам», – рассказали в СК.