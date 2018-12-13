В ЖК «Юнтолово» открылся первый медицинский офис врачей общей практики

Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии первого офиса врачей общей практики в новом жилом районе «Юнтолово».

12 декабря на территории жилого комплекса «Юнтолово», возводимом компанией «Главстрой Санкт-Петербург», состоялось торжественное открытие первого в квартале врачебного кабинета общей практики. В церемонии, приуроченной к этому событию, приняли участие Николай Цед, глава администрации Приморского района и Павел Богданов, глава муниципального образования Лахта-Ольгино.

Это первое медицинское учреждение в новом жилом районе, которое работает по программе ОМС. Открытие офиса позволит обеспечить жителей квартала доступной врачебной помощью.

Площадь кабинета составляет 400 кв. м. В составе медицинского учреждения – процедурный и прививочный кабинеты, перевязочная, приемная гинеколога и кабинеты для консультаций врачей-специалистов. Квалифицированные специалисты общей практики и педиатры осуществляют прием всех жителей, независимо от возраста и регистрации. Работа сотрудников ведется в формате выездов к пациентам на дом, а также в стационарном режиме по установленному графику.

Игорь Барабанщиков, директор проекта «Юнтолово»: «Открытие такого социально значимого объекта как врачебный кабинет существенно повышает качество жизни в ЖК «Юнтолово». Новый центр улучшит доступность медицинской помощи для населения быстрорастущего квартала. Со своей стороны, компания «Главстрой Санкт-Петербург» продолжает планомерно развивать социальную инфраструктуру жилого комплекса. В текущем году мы открыли первую общеобразовательную школу на 825 мест на территории микрорайона. Также в «Юнтолово» ведется строительство второго детского сада на 100 мест. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2019 год».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.