Фиксировавший ПДД петербуржец лишился оборудования и временно - зрения. Его деятельность не пришлась по душе водителю «Лады»

С трассы в Лисьем Носу петербуржцу пришлось ехать в травмпункт с ожогами лица и глаз от перцового газа. Его наблюдение за автонарушителями не понравилось одному из водителей.

Как сообщает региональное управление МВД, мужчина обратился в полицию днем 12 декабря. Он сообщил, что его деятельность на благо общества закончилась хищением и травмами. Около девяти утра в тот день петербуржец стоял с фоторадарным комплексом на Приморском шоссе в поселке Лисий Нос. Рядом с ним остановилась «Лада Калина», водитель которой сразу же стал ругаться. Словесные угрозы он дополнил струей перцового газа в лицо фиксатору, а пока тот щурился, забрал заснявший весь конфликт фотоаппарат.

Медики зафиксировали у пострадавшего ожоги обоих глаз и лица первой степени, его отпустили из травмпункта в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.