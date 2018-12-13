Смольный разработает регламент для табличек «Последнего адреса». Будут учитывать мнение собственников зданий

Судьбу проекта «Последний адрес» обсудили в Смольном. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин призвал защитников и противников установки мемориальных табличек в память о жертвах политических репрессий «уйти с конфликтного поля» и определить правовые основания для размещения знаков на фасадах домов.

Принцип «что не запрещено, то разрешено» не подходит для Петербурга, считает Игорь Албин: в Северной столице есть дома, фасады которых можно полностью завесить табличками репрессированных в разные годы жильцов. Чиновник призвал общественников и противников проекта «уйти с конфликтного поля и сосредоточиться на том, чтобы сформировать правовую базу для дальнейшей реализации проекта «Последний адрес» в одном из самых пострадавших от репрессий городов страны».

Как рассказали 13 декабря в аппарате вице-губернатора, профильным ведомствам в диалоге с общественниками поручено сформировать позицию о статусе мемориальных табличек «Последнего адреса». Также Смольный ждет проект регламента по согласованию и размещению памятных знаков с обязательным учетом мнения собственников зданий. Кроме того, активистов просят размещать информацию о людях, чьи имена попадают на мемориальные знаки, в базе данных проекта «Последний адрес», чтобы каждый желающий мог с ней ознакомиться.

Напомним, противником табличек памяти репрессированных выступил бывший помощник депутата Виталия Милонова Александр Мохнаткин. Он считает, что память репрессированных увековечивают по базам иностранных агентов и без каких-либо разрешительных документов, в связи с чем обратился в Смольный. В комитете по градостроительству и архитектуре Мохнаткина поддержали: установка памятных табличек репрессированным гражданам не подпадает ни под один из действующих в городе регламентов.

В свою очередь, участники проекта «Последний адрес» настаивают, что аморально не заступиться за тех, у кого зачастую нет ни могил, ни родственников, – проект помогает восстановить историческую справедливость.

11 декабря вопрос был поднят на встрече с Советом по правам человека при президенте, в которой принимал участие Владимир Путин. Глава государства пообещал разобраться.