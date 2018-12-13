В Турции растет число погибших и пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре

Число погибших при крушении скоростного поезда в Анкаре увеличилось до семи человек. Об этом 13 декабря сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление местной администрации.

Число пострадавших также увеличилось, сейчас в списке 46 человек, трое из которых в тяжелом состоянии.

Два вагона скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в Конью, сошли с рельсов на скорости 80-90 километров в час. Мэрия Анкары сообщила, что причиной происшествия стало столкновение скоростного поезда с пригородным поездом. Минтранс Турции, в свою очередь, заявил, что столкновение произошло с маневренным локомотивом.

В настоящий момент на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.