Прогулка среди товарных вагонов закончилась больницей для молодого петербуржца. Юноша переломал кости лица

Врачи детской больницы имени Раухфуса собирают кости лица 17-летнего петербуржца. К медикам его привезли с железнодорожной станции Обухово.

Множественные переломы юноша получил около девяти часов вечера 12 декабря, когда перелезал через вагоны на путях в Невском районе Петербурга. Преодолевая преграду в виде очередного состава, он поскользнулся и сорвался на рельсы. Молодой человек приземлился лицом вниз и сломал несколько костей. Жизни старшеклассника ничего не угрожает.