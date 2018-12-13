Роскосмосу нужно 1,5 трлн руб. на ракету, которая полетит на Луну

Полтора триллиона рублей понадобится Роскосмосу, чтобы разработать ракету для полета на Луну и облететь спутник без пилота. Госкорпорация через месяц готовится представить проект федеральной целевой программы.

«Речь о программе на сроки 2020–2030 годы с прописанными суммами, – рассказали источники в ракетно-космической отрасли, слова которых 13 декабря приводит «Коммерсантъ». – Рассматриваются разные варианты сверхтяжелого носителя с разной стоимостью. В среднем на программу требуется где-то 1,5 трлн руб.»

На эти деньги Роскосмос планирует разработать сверхтяжелую ракету, произвести ее опытный образец и совершить один беспилотный запуск в облет Луны. При этом запуск с пилотом будет оплачиваться в рамках другой программы.

Внешний вид «лунной» ракеты утвердят на заседании научно-технического совета Роскосмоса, намеченном на 18 декабря.

Напомним, в конце ноября госкорпорация обозначила свои стратегические планы, куда вошло и исследование Луны с созданием корабля нового поколения для полетов на спутник. При этом было объявлено, что РФ откажется от запусков с помощью украинских ракет «Зенит».