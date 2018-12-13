Технологии
Роскосмосу нужно 1,5 трлн руб. на ракету, которая полетит на Луну
Полтора триллиона рублей понадобится Роскосмосу, чтобы разработать ракету для полета на Луну и облететь спутник без пилота. Госкорпорация через месяц готовится представить проект федеральной целевой программы.
«Речь о программе на сроки 2020–2030 годы с прописанными суммами, – рассказали источники в ракетно-космической отрасли, слова которых 13 декабря приводит «Коммерсантъ». – Рассматриваются разные варианты сверхтяжелого носителя с разной стоимостью. В среднем на программу требуется где-то 1,5 трлн руб.»
На эти деньги Роскосмос планирует разработать сверхтяжелую ракету, произвести ее опытный образец и совершить один беспилотный запуск в облет Луны. При этом запуск с пилотом будет оплачиваться в рамках другой программы.
Внешний вид «лунной» ракеты утвердят на заседании научно-технического совета Роскосмоса, намеченном на 18 декабря.
Напомним, в конце ноября госкорпорация обозначила свои стратегические планы, куда вошло и исследование Луны с созданием корабля нового поколения для полетов на спутник. При этом было объявлено, что РФ откажется от запусков с помощью украинских ракет «Зенит».
Справка:
В последнее время Роскосмос часто сталкивается с трудностями и неприятностями. Так, недавно Генпрокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за «системных» нарушений в госкорпорации, а также о проверках по 44 материалам. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин настаивает на миллиардных хищениях и нарушениях на сотни миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности Роскосмоса. По его словам, более 40% нарушений, обнаруженных Счетной палатой в прошлом году, относятся к деятельности госкорпорации. Кроме того, в октябре аварией закончился запуск пилотируемого корабля «Союз-ФГ». При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что современное оборудование составляет не более 13% производственных фондов.