Глава СБР: Несмотря на визит австрийской полиции, российские биатлонисты выступят сегодня на Кубке мира

О ситуации с визитом австрийской полиции в отель к российским спортсменам в Хохфильцене, где сегодня должен пройти этап Кубка мира по биатлону, рассказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в телефонном разговоре с «Фонтанкой» 13 декабря.

«Пока идет расследование. Сказать мало что могу. Вчера действительно в отель сборной России приехала полиция. После общения с полицейскими спортсменам дали отдохнуть. Сейчас в отель едут адвокаты и представители российского консульства. Помешает ли спортсменам выступить сегодня? На данный момент все готовы участвовать в стартах Кубка мира», – заявил Владимир Драчев.

Накануне вечером спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал в своем инстаграме, что в отель к российским биатлонистам в Хохфильцене нагрянула полиция. Поводом стало заявление некое допинговое нарушение, датированное 2017 годом. В числе опрашиваемых полицейскими спортсменов Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых.