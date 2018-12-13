300 наручных часов, 3500 моделей машин, шкаф и холодильник украли из квартиры коллекционера в Полюстрово

Ущерб почти на миллион рублей насчитал петербуржец после того, как спустя полгода заглянул в свою квартиру на Апрельской улице. Перед обращением в полицию с рассказом об украденной коллекции моделей автомобилей он думал еще две недели.

По информации «Фонтанки», неизвестный обчистил квартиру в доме №6 по Апрельской улице в период с 15 июня по 30 ноября. В заявлении 12 декабря владелец жилплощади перечислил похищенное: коллекция моделей автомобилей в количестве 3,5 тысячи штук, три дипломата с наручными часами, в общей сложности около трехсот штук, 16 спортивных кубков и 30 медалей, награды времен ВОВ, нагрудный знак «Мастер золотые руки». Кроме того, пропали двухкамерный холодильник, шкаф с хрустальной посудой, компьютер и настенный телефон. В заявлении 55-летний петербуржец указал, что похититель имел свободный доступ в квартиру.

Судя по странице коллекционера в соцсети, он увлекается ралли, занимается перевозками пассажиров на своем микроавтобусе и снимается в исторических фильмах в качестве шофера.