Скоростной поезд в Турции столкнулся с другим составом на скорости 80 километров в час. Пострадали десятки человек

Скоростной поезд в Турции сошел с рельсов из-за столкновения с другим составом. Известно минимум о четырех погибших, сообщают 13 декабря Hurryiet и CNN Turk.

По информации СМИ, в момент аварии поезд, который следовал из Анкары в Конью, успел набрать скорость около 80-90 километров в час. Столкновение, по данным мэрии Анкары, произошло с пригородным поездом. Минтранс Турции утверждает, что поезд врезался в маневренный локомотив. Во время крушения состав задел путепровод, после чего на него сверху рухнул пешеходный мост.

Точные причины аварии пока не сообщаются. По предварительной информации, пострадали не менее 40 человек, четверо погибли.

#SONDAKİKA Vali Şahin: "Ankara'da YHT ile kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 43 yaralı var" https://t.co/PHa4mHoWST pic.twitter.com/MJRIBeX4Qz — CNN TÜRK (@cnnturk) 13 декабря 2018 г.

На месте продолжают работать службы спасения и медики. Посольство России в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане.