В Петербурге задержали обнальщиков. Миллиард им привезли из Краснодарского края

Пятеро бизнесменов задержаны за незаконную банковскую деятельность. По мнению следствия, они брали вегетарианский процент за обналичивание, а деньги им везли из Армавира, откуда теперь доставляют двоих. «Фонтанка» узнала, что четыре месяца назад они сумели оказаться свидетелями по аналогичному петербургскому делу.

По информации «Фонтанки», 12 декабря оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД провели серию обысков в Петербурге и Армавире по делу о незаконной банковской деятельности, возбужденному в следственном управлении Адмиралтейского района.

Следствие полагает, что организовал комфортную многим петербургским бизнесменам схему 35-летний предприниматель Сергей Щербинин. Вместе с ним задержали четверых его коллег, причем двоих – в городе Армавире Краснодарского края.

Как стало известно нашему изданию, группа брала за обналичивание 10 процентов, что на данный экономический момент считается низкой ценой за услугу. В материалах дела указана и сумма, зафиксированная региональным Росфинмониторингом, – за полтора года, с начала 2017 по октябрь 2018 года, через подконтрольные задержанным фиктивные компании прошло около миллиарда рублей.

Также следствие установило, что кэш доставлялся из Армавира, а ответственным являлся 39-летний житель Краснодарского края Максим Ефимов. Он также задержан и доставляется в Петербург.

По информации «Фонтанки», в конце августа этого года экономическая полиция города уже обыскивала данных коммерсантов. Как тогда сообщала «Фонтанка», похожие мероприятия прошли в Петербурге и Крыму, а двоим предпринимателям также предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Но четыре месяца назад Щербинин и помощники смогли остаться в ранге свидетелей.