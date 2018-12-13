Подслушанные разговоры привели к проверке всех станций метро Петербурга. А настойчивые звонки оторвали от работы сотрудников завода, автопарка и АЗС

Хлебозавод, автозаправочную станцию и автопарк обещал взорвать и поджечь неизвестный, беседуя по телефону с диспетчерами службы 112. К тотальной проверке метро Петербурга привел обрывок разговора пассажиров, услышанный сотрудником службы безопасности подземки.

Как стало известно «Фонтанке», адрес Хрустальная улица, дом 22, несколько раз прозвучал в телефонной трубке диспетчера «112» начиная с одиннадцати утра 12 декабря. Сперва неизвестный рассказал, что подслушал разговор двух мужчин, которые обсуждали заложенную в автопарке взрывчатку. Ближе к часу дня звонивший предупредил о пожаре на заводе «Мельничный комбинат» и автопарке. Спровоцировать его якобы должен был теракт. Еще через час голос в трубке признался, что заложил взрывчатку на заправке все по тому же адресу. Проверять взрывотехники поехали стоянку ГУП «Пассажиравтотранс», здание дирекции по организации дорожного движения, АЗС «ПТК», ЛКХП им. Кирова «Мельничный комбинат». Эвакуировано было 252 человека, ничего опасного на объектах не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К вечеру того же дня в управление полиции на метрополитене обратилась сотрудница подземки. Она передала сотрудникам правоохранительных органов слова, которые на входе станции «Автово» услышал сотрудник службы безопасности. 25-летний молодой человек обратил внимание на беседу двух девушек, которым незнакомец на улице сказал о возможном теракте в метро. Станцию прохожий не назвал, так что проверять пришлось все 68.