Российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил. Посольство запросило у полиции информацию

Посольство России в Австрии запросило у австрийской полиции информацию об обвинениях российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил посол Дмитрий Любинский.

По его словам, в диппредставительство России никаких заявлений и обращений от австрийской стороны не поступало, пишет 13 декабря РБК со ссылкой на ТАСС. О том, что против российских спортсменов ведется расследование о нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира по биатлону в Австрии 2017 года, сборной сообщила местная полиция в преддверии этапа Кубка мира в Хохфильцене, сказал посол.

«Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Болеем за наших ребят», — добавил Любинский.

Ранее спортивны комментаторв Дмитрий Губерниев написал в Instagram, что обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены нескольким российским биатлонистам, тренерам, врачам и массажистам. В список обвиняемых, попали олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, а также такие спортсмены, как Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых.

Второй этап Кубка мира по биатлону стартует в австрийском Хохфильцене 13 декабря и продлится до 16 декабря.