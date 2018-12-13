«Всех замучили и запутали». ГИБДД решила сделать паузу в изменениях ПДД

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) ввела временный мораторий на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения (ПДД). Об этом 13 декабря заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — цитирует Митрошина РБК со ссылкой на ТАСС.

Однако, как уточнил Митрошин, на время прекратить вносить поправки готово только МВД. По его словам, министерство не готово гарантировать, что правительство или минтранс вновь не поменяют правила.

«Не надо баловаться этими изменениями», — добавил Митрошин.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников добавил, что постоянные изменения в правилах, как правило, до населения не доводятся. По мнению главы ГИБДД, граждан нужно оповещать о поправках на каком-либо ресурсе.