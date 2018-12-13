В Колумбии ответили на обвинения Мадуро в подготовке переворота

Министерство иностранных дел Колумбии прокомментировало заявление венесуэльского лидера Николаса Мадуро о подготовке Боготой переворота в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Категорически отвергаем заявления Николаса Мадуро против Колумбии», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что слова Мадуро о воображаемой войне «неубедительны и неуважительны».

Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил США и Колумбию в подготовке переворота в Венесуэле.