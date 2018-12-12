Во Франции провели дополнительную мобилизацию после теракта в Страсбурге

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о мобилизации дополнительно 1,8 тысячи человек для обеспечения безопасности после атаки в Страсбурге, где накануне произошла стрельба, сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения.

"Это 500 военных, которые с сегодняшнего дня дополнят мобилизованные силы, и еще 1300, которые присоединятся на днях к тем, кто уже мобилизован на месте, цель – обеспечить безопасность общественных мест", – сообщил премьер-министр, заявление которого транслировало французское правительство в сети Periscope, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга по имени Шериф Шекатт, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, сбежал с места преступления.

На его поиски направлены 720 сотрудников правоохранительных органов.