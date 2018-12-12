Мадуро предложил Трампу начать диалог

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил в среду американскому лидеру Дональду Трампу начать открытый диалог.

"Если Трамп захотел бы и решил бы изменить свою политику, провалившуюся политику (Барака) Обамы в отношении Венесуэлы, я к его услугам, чтобы вести диалог по всем темам, по которым нужно говорить", – сказал Мадуро в ходе пресс-конференции. Она транслировалась на его странице в Facebook.

На той же пресс-конференции Мадуро обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству. По словам президента Венесуэлы, именно Болтон является создателем плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства в стране, готовя наемников в Колумбии.