Ассанж заявил о шпионаже в посольстве Эквадора в Лондоне
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается, ведется слежка.
Как передает "Газета.ру" со ссылкой на РИА «Новости», по его словам, эта информация была отправлена даже в ФБР США. Ассанж сделал заявление во время слушаний по его апелляции на решение эквадорского суда отказать ему в аннулировании специально выработанного регламента поведения в здании дипмиссии, он принял участие в заседании посредством видеоконференции из Лондона.
Ассанж утверждает также, что ситуация, в которой он находится в здании посольства, угрожает его здоровью и может закончиться переводом в госпиталь, что даст возможность выдать его Великобритании и США.
Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть эквадорское посольство без риска для жизни. Также Морено подчеркнул, что власти Эквадора уведомили об этом британскую сторону.
Справка:
Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего идут консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks. Глава МИД Эквадора отмечал, что проблему с Ассанжем нужно решить - тот не может вечно находиться в убежище.