Ассанж заявил о шпионаже в посольстве Эквадора в Лондоне

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается, ведется слежка.

Как передает "Газета.ру" со ссылкой на РИА «Новости», по его словам, эта информация была отправлена даже в ФБР США. Ассанж сделал заявление во время слушаний по его апелляции на решение эквадорского суда отказать ему в аннулировании специально выработанного регламента поведения в здании дипмиссии, он принял участие в заседании посредством видеоконференции из Лондона.

Ассанж утверждает также, что ситуация, в которой он находится в здании посольства, угрожает его здоровью и может закончиться переводом в госпиталь, что даст возможность выдать его Великобритании и США.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть эквадорское посольство без риска для жизни. Также Морено подчеркнул, что власти Эквадора уведомили об этом британскую сторону.