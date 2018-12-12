Полиция Франции опубликовала фото устроившего стрельбу в Страсбурге

Французская полиция распространила в СМИ фото устроившего теракт в Страсбурге Шерифа Шекатта и обратилась за помощью к населению, чтобы получить сведения о его местонахождении.

В размещенном в электронных СМИ объявлении указываются возраст Шекатта (29 лет) и рост (180 см). Отмечается, что у разыскиваемого есть небольшой шрам на в верхней части лба. Полиция предупреждает, что речь идет об "опасном и жестоком преступнике". В этой связи "опознавших его просят не предпринимать самостоятельных попыток задержать злоумышленника" и позвонить по специально выделенному номеру телефона – 197.

Накануне вечером 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. Позже он вступил в перестрелку с военным патрулем, однако ему удалось скрыться, и полиция Франции совместно с коллегами из ФРГ продолжает его поиски. Как сообщил 12 декабряпрокурор Парижа Реми Эйтз, в рамках расследования были задержаны четыре человека, среди них отец и два брата подозреваемого.

Шериф Шекатт имел 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии.

В результате нападения, которое мэр Страсбурга назвал терактом, погибли три человека, еще 13 пострадали.