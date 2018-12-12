В «Сумме» получились обыски. По делу о «золотых» сваях Крестовского допрашивают чиновников и бизнесменов

Столичные оперативники МВД и ФСБ пришли в Петербург за наследием группы «Сумма» братьев Магомедовых. Проверяют известных людей из Смольного и «Метростроя».

Совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов//Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Волна обысков 12 декабря, по информации «Фонтанки» далеко не первая по делу о намыве под станцию метро «Новокрестовская». Оперативники заходят в помещения комитета по развитию транспортной инфраструктуры и дирекции транспортного строительства, а также в квартиры предполагаемых фигурантов. В здание главного следственного управления ГУ МВД на Лиговке доставили представителей контрагентов группы «Сумма» по проекту на Крестовском острове, на новом месте работы потревожили экс-главу комитета по строительству Сергея Морозова.

Делом занимается Следственный департамент МВД, оперативное сопровождение – на управлении «К» ФСБ России, от петербургских силовиков требовалось предоставить кабинеты для допросов. Как сообщают собеседники «Фонтанки», обыски проводили без обычной для таких масштабных мероприятий подготовки. Поэтому в процессе заходили в пустые квартиры, а также в те, откуда интересующие следователей люди давным-давно съехали. Тем, кого не отпустят сразу, меру пресечения избирать будут тоже в Москве.

Сочетание в одном предложении слов «группа «Сумма», «Петербург» и «ФСБ» автоматически приводят к намыву на Крестовском острове. Это лишь один из эпизодов, которые вменяются собственникам группы братьям Магомедовым, арестованным весной. С тех пор оперативники неоднократно навещали и Смольный, и предприятия, так или иначе относящиеся к строительству рядом со стадионом.

Напомним, в конце 2014 года компания «Интэкс», входящая в группу «Сумма», получила контракт на намыв территории в 16,6 га для размещения станции метро «Новокрестовская». Стоимость контракта составила 2,2 млрд рублей. Спешили так сильно, что берег начал расти еще до определения победителя; тогдашний директор компании Артур Максидов впоследствии вспоминал, как с самого начала «Фонтанка» пророчила, что «там обязательно украдут деньги». Тогда не пророчила, повод появился сейчас.

Предполагалось произвести отсыпку 788 тыс. кубометров песка, забить более 5000 щебеночных свай, установить 100 тысяч геосинтетических дрен для стабилизации грунта на глубину до 23 метров от поверхности намываемой территории. К слову, по данным «Фонтанки», 12 декабря следователей интересовала недостаточная глубина установки конструкций; группа специалистов даже выезжала на Крестовский остров, однако замеров провести не успела.

Осенью 2015 года «Интэкс» сдала участок, его по конкурсу отдали для благоустройства компании «Леокам». За 1,7 млрд рублей она должна была укрепить берега, построить дороги, открытые парковки и пешеходную зону от метро к стадиону. Зимой 2017 года подрядчика попросили с намыва, уходил он громко, обратившись ни много ни мало к президенту страны. Говорилось о том, что участок бракованный, на нем не достает свай, песка, да и сам песок не той фракции. Называлась даже сумма, на которую при помощи этих манипуляций могли подешеветь работы: около 600 млн рублей. Комитет по строительству в лице тогдашнего главы Сергея Морозова (который пришел на должность в тот же день, когда и «Леокам» на намыв) парировал: «Есть вопросы к квалификации подрядчика. Мы предотвратили их попытку заменить без экспертизы такие материалы, как грунт, шпунт».

600 млн вспомнились через несколько месяцев, когда были арестованы братья Магомедовы. Само дело, по данным «Фонтанки», было возбуждено еще в конце 2014 года, «Сумму» в материалах прямо называют преступным сообществом. Одна его часть, по версии следствия, занималась хищением средств на стройке, другая – обналичиванием, третья – выводом за рубеж. Глава, посвященная «Интэксу», повествует, как Артур Максидов в составе преступной организации в период до 23 декабря 2015 года завысил цены на устройство щебеночных свай на 668,925 млн рублей, а потом изготовил подложные акты о приемке работ и справки о стоимости.

На причастность к совершению преступления проверяют большую группу людей, среди них – знакомые лица. В частности, Сергей Морозов. Надо думать, проблема не в его противоречиях с «Леокамом», а в том, что до этого он возглавлял дирекцию транспортного строительства, подведомственную КРТИ, который и выступал заказчиком по намыву. В ноябре 2017 года Морозов был освобожден от должности председателя комитета по строительству и сейчас исполняет обязанности заместителя губернатора Нижегородской области. Именно там с ним и провели беседу оперативники.

В списке также Вячеслав Урусов, некогда заместитель Морозова в ДТС, а сейчас сам глава дирекции. Кроме того, следователей интересуют возможная роль в деле «Интэкс» главы юридического управления Комстроя Ольги Мануйловой и нескольких ведущих специалистов КРТИ. В поле их зрения – Сергей Никитин, руководивший ООО «Регионстрой» и «Росинтруд». Проверка касается также топ-менеджеров «Геоизола», который соревновался с «Суммой» за право намыть участок под станцию метро, и связанного с Олегом Дерипаской АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство», которое отвечало за проектирование.

Еще одно знакомое имя – Максим Кузнецов, нынешний начальник производственно-распорядительного отдела «Метростроя». Незавидную известность он получил в ноябре, когда стал жертвой избиения, предположительно, по наводке неких заказчиков. Именно «Метрострой» выступал генподрядчиком строительства стадиона и, как нетрудно догадаться, самой станции «Новокрестовская». Кроме того, компания заканчивала благоустройство западной части Крестовского острова.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»