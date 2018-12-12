Белый дом США сообщил, когда российские бомбардировщики Ту-160 улетят из Венесуэлы

дминистрация США заявила, что, по словам представителей России, прибывшие в Венесуэлу самолеты ВКС РФ покинут страну в пятницу. Об этом сообщило 12 декабря агентство Reuters, получившее по почте комментарий пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Мы говорили с представителями России, и нас проинформировали, что их военные самолеты, которые приземлились в Венесуэле, покинут [страну] в пятницу и вернутся в Россию", – говорится в сообщении Сандерс, пишет ТАСС.

Позавчера пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт в Майкетии в Венесуэле. При этом не уточнялось, как скоро они вернутся в Россию.

Это уже не первый подобный перелет российских Ту-160. Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года.