Ингушские омоновцы подорвались на гранате во время задержания преступников. Нападавшие убиты

Сотрудники ОМОНа в ингушской Назрани подорвались на гранате во время задержания подозреваемых в преступлении. Об этом региональное управление МВД сообщило вечером 12 декабря.

«Сегодня около 18 часов в торговом центре на улице Картоева Назрани, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что у пострадавших множественные ранения рук и ног, их состояние оценивается как средне-тяжёлое, некритическое.

Что до нападавших, то они были нейтрализованы ответным огнём, сообщают в МВД по Ингушетии. На месте работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что взрыв гранаты произошёл у ТЦ "Ковчег". В результате один человек погиб. По предварительным данным, это охранник торгового центра.