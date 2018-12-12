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Общество
12.12.2018 22:00
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Европарламент высказался за продление санкций против России

Европейский парламент считает, что в связи с событиями на Украине Евросоюзу следует продлевать санкции против России. Об этом говорится в принятой 12 декабря резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина".

В резолюции отмечается, что "санкции против России должны быть сохранены и расширены, в частности в отношении физических и юридических лиц, которые извлекают выгоду из незаконных ситуаций". Такой курс, по мнению Европарламента, следует выдерживать "до тех пор, пока Российская Федерация не позволит Украине полностью восстановить ее суверенитет и территориальную целостность".

Европарламент также "призывает ЕС и его страны-члены ввести целевые санкции против России в случае, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если в дальнейшем будет происходить военная эскалация".

Европейский союз должен принимать более широкое участие в инициативах по урегулированию конфликта на Украине, также отмечается в принятой резолюции.

ЕП напоминает, что "Европейский союз продолжает решительно подтверждать свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. А также поддержку скоординированных на международном уровне санкций в отношении правительств и действующих лиц, подрывающих территориальную целостность страны".

Европарламент опасается, что ситуация в Азовском море может перерасти в открытый конфликт, указано в резолюции.

Европейский парламент подчеркивает, что у него вызывает "очень сильную обеспокоенность крайне нестабильная ситуация в сфере безопасности в Азовском море". По мнению ЕП, она "может легко перерасти в открытый конфликт". "Подлежит осуждению в этой связи строительство моста через Керченский пролив, связывающего незаконно аннексированный Крымский полуостров с материковой Россией", – говорится в тексте резолюции.

При этом Европарламент "решительно осуждает преднамеренный акт агрессии со стороны Российской Федерации против Украины, совершенный 25 ноября в Керченском проливе". Он "требует немедленного и безусловного освобождения всех украинских судов и моряков, отмечая, что их следует рассматривать как военнопленных". Также Европарламент "призывает ЕС и его страны-члены ввести целевые санкции против России в случае, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если в дальнейшем будет происходить военная эскалация".

Напомним, что сегодня один из задержанных в Керченском проливе 25 ноября украинских моряков потребовал от российских властей считать себя военнопленным.

Справка:

24 украинских моряка были задержаны пограничниками ФСБ в районе Керченского пролива 25 ноября. Тогда три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Задержанным морякам были предъявлены обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»), они были арестованы на два месяца, позже их этапировали в Москву.

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