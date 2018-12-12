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Происшествия
12.12.2018 21:40
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Задержанный в Керченском проливе украинский моряк озвучил требования

Командир малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины «Бердянск», задержанного после инцидента в Керченском проливе, старший лейтенант Роман Мокряк отказался от дачи показаний и выдвинул российскому следствию свои требования. Об этом в Facebook написал адвокат Мокряка Илья Новиков.

По словам адвоката, Мокряк потребовал обращаться с ним и экипажем «Бердянска» как с военнопленными. Также он заявил, что не станет давать никаких показаний, пока команда судна не будет освобождена.

«Как командир считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», — объяснил Новиков.

Мокряк и еще 23 украинских моряка были задержаны пограничниками ФСБ в районе Керченского пролива 25 ноября. Тогда три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Задержанным морякам были предъявлены обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»), они были арестованы на два месяца, позже их этапировали в Москву.

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