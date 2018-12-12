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12.12.2018 21:30
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"Мою слабость можно охарактеризовать как слепую преданность". Экс-юрист Дональда Трампа получил три года тюрьмы

Судья Уилья Поули III приговорил к трём годам тюремного срока Майкла Коэна, бывшего личного юриста президента США Дональда Трампа. Также его обязали выплатить 2 миллиона долларов штрафа. Слушание состоялось в среду, 12 декабря.

Коэн был осужден за ложь о строительстве Trump Tower специальному комитету Сената во время президентской кампании Трампа, а также за нецелевую трату выделенных ему средств. Деньги, которые юрист должен был потратить на борьбу в предвыборной гонке, Коэн отдал бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Магдугал. Обе женщины якобы имели связь с президентом США.

Газета Washington Post пишет, что Коэн на вынесении приговора принес эмоциональные, слезные извинения окружному судье США Уильяму Поли III, взяв на себя ответственность за преступления.

"Мою слабость можно охарактеризовать как слепую преданность Дональду Трампу", – сказал Коэн в переполненном зале суда, стоя на трибуне, где он иногда терял обладание и останавливался, чтобы прийти в себя.

Сам Дональд Трамп ранее назвал ложью слова своего бывшего адвоката и отверг все обвинения в свой адрес.

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