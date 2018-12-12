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Бизнес
12.12.2018 21:20
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«Балтийское морское буксирное агентство» проиграло 6 млн рублей за не организованную регату

Эту сумму АО «Морской торговый порт Усть-Луга» в феврале 2017 года перевело на банковский счет «Балтийского морского буксирного агентства» за организацию регаты. Регата состоялась, но суд решил, что услуги по ее организации оказаны не были. Ситуация стала спорной, когда имуществом миллиардера Валерия Израйлита заинтересовался миллиардер Илья Трабер.

12 декабря 13-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, взыскавшей с БМБА 6 миллионов рублей неосновательного обогащения плюс несколько десятков тысяч в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Так завершился первый из трех судебных процессов, в рамках которых с крупнейшей в российской акватории буксирной компании пытаются взыскать около 110 млн рублей. Иск почти на 21 миллион предъявило к БМБА АО «Транспортно-логистический комплекс», 82.5 млн пытается взыскать с него Управляющая компания «Свиньин и партнеры».

Если говорить о лицах, которые принимают решения во всех этих судебных процессах, то вырисовывается любопытная конфигурация.

Генеральным директором АО «Морской торговый порт Усть-Луга» является Евгений Савкин – топ-менеджер, которого в бизнес-сообществе считают человеком из окружения миллиардера Ильи Трабера. АО управляет имуществом «Транспортно-логистического комплекса», находящегося сейчас в стадии банкротства, выставленным на торги за 9.3 миллиарда рублей. Действиями ТЛК управляет арбитражный управляющий Андрей Мариничев, который не может не учитывать интересы основного кредитора – а это ООО «Новые коммунальные технологии» все того же Ильи Трабера.

Можно сказать, что судебные претензии на 27 млн рублей из 110-ти исходят из «лагеря» этого миллиардера.

С иском УК «Свиньин и партнеры» сложнее – бенефициаром компании является известный финансист Владимир Свиньин, которого считают близким к миллиардеру Валерию Израйлиту – чьим активом до недавнего времени считался ТЛК и которого когда-то называли основателем «Балтийского морского буксирного агентства». Участники рынка высказывают предположение, что с помощью упомянутых судебных процессов Илья Трабер пытается получить контроль над БМБА, а Валерий Израйлит при поддержке Владимира Свиньина пытается не позволить ему это сделать.

Что касается проигранных 12 декабря 6-ти миллионов рублей – договоренность о проведении регаты и переводе этих денег была достигнута до того, как «Морской торговый порт Усть-Луга» попал под влияние людей Ильи Трабера. Тогда эту компанию контролировал Валерий Израйлит. Скорее всего, именно с данным обстоятельством связано неисполнение обязательств, повлекшее вступившее в законную силу судебное решение.

Впрочем, юрист БМБА Анна Зорина называет данный проигрыш техническим. По ее словам, эти 6 миллионов будут использованы для взаимозачета – в рамках другого процесса буксирное агентство выиграло у «Морского торгового порта Усть-Луга» 17 миллионов рублей, и это решение тоже вступило в законную силу.

 

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