За незаконный ремонт в авиакассах на Невском инвестор заплатит 3,6 млн рублей

Компанию «ИФГ-Базис-Проект» обязали выплатить 3,6 млн рублей за незаконные работы в особняке на Невском проспекте и приступить к сохранению дома-памятника.

Соответствующее решение по иску Смольного принял Арбитражный суд Петербурга. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Дом Вавельберга на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы, которое горожанам известно как здание бывших авиакасс Аэрофлота на Невском, компания «ИФГ-Базис-Проект» получила в 2010 году. Инвестор должен был приспособить памятник для современного использования — реконструировать и открыть гостиницу.

В ходе внеплановой проверки в прошлом году специалисты КГИОП обнаружили, что без согласования с комитетом инвестор проводит не реконструкцию, а ремонтные и отделочные работы. Суд согласился с позицией Смольного и обязал «ИФГ-Базис-Проект» выплатить за нарушение охранных обязательств 3,59 млн рублей. Кроме того, компании дали год на то, чтобы исполнить свои обязательства по сохранению объекта культурного наследия.

В начале 2018 года на крыше дома Вавельберга появились стропила. Это обеспокоило градозащитников, которые предположили, что инвестор планирует надстроить мансардный этаж. В конце марта арбитражный суд удовлетворил ходатайство КГИОП и запретил компании вести работы в отсутствие разрешения профильного комитета.