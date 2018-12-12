В ингушской Назрани прогремел взрыв. Двое омоновцев госпитализированы, один погиб

Граната взорвалась возле торгового центра «Ковчег» в Назрани (Ингушетия) вечером 12 декабря. Один человек погиб, ещё двое получили осколочные ранения и госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», пострадавшие – сотрудники ОМОН, они доставлены в больницу. Был ли силовиком погибший, не сообщается. По данным источника РИА Новости, неизвестный бросил гранату прямо в сотрудников ОМОНа.

По версии телеграм-канала «ФортангаORG», взрывное устройство сработало рядом расположенным в ТЦ «Ковчег» офисом активиста Багаудина Хаутиева, который выступал против соглашения о чечено-ингушской границе. При этом сам Хаутиев не пострадал.