Как выбрать правильный подарок тому, кто в нём нуждается

В декабре горожане предлагают свою помощь благотворительным организациям чаще, чем в другие месяцы. Весьма распространенное желание – отдать другим то, что самому в уходящем году не пригодилось. Как быть, если хочется сделать что-то по-настоящему хорошее перед Новым годом? Кому и как помочь, чтобы действительно принести пользу?

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Далеко не все подарки подходят подопечным благотворительных фондов. Онкобольным не годятся, к примеру, старые, ненужные вещи, ношеная одежда, статуэтки с полок – всё то, от чего хотелось бы просто избавиться. И это вовсе не каприз: в больницах строгие гигиенические и санитарные требования, а у пациентов онкологических отделений очень слабый иммунитет, поэтому дарить бывшие в употреблении вещи, например книжки и мягкие игрушки, категорически нельзя. И уж тем более опасны просроченные продукты, даже «вечный» чай и шоколад со слегка истекшим сроком годности.

Дарить нельзя оставить

AdVita, как и многие другие благотворительные организации, составила список того, что действительно будет востребовано. Сейчас в приоритете подарки для взрослых, ведь больше 70% подопечных фонда старше 18 лет. Удачные варианты подарков – это, например, кружки, тёплые носки, наборы для творчества. Чаще дарят пледы и кружки с «женскими» рисунками, женские носки. Однако в больницах лечатся и мужчины, которых тоже нельзя оставить без внимания. В прошлом году они, например, очень радовались ярким и мягким подушкам.

Проявить фантазию и действовать не по списку, конечно, можно, но стоит учесть некоторые нюансы. «Подарок должен быть красивым, приятным и нужным. Ориентируйтесь на то, что вы хотели бы подарить близкому человеку. Лучше, если подарок будет хотя бы минимально практичным – не просто какой-то декоративный элемент, а что-то, что принесет хотя бы немного пользы в быту. И всегда лучше, если та же кружка без новогодней символики. На праздники это хорошо, но вот в течение года не очень актуально», — советуют сотрудники фонда.

Не стоит дарить громоздкие вещи, которые занимают слишком много места в больничной палате. Поскольку многие подопечные лишаются волос в процессе химиотерапии, не надо дарить расчески, заколки, резиночки. Важно, чтобы подарок не был слишком дорогим, иначе другие люди, получившие что-то менее ценное, будут чувствовать себя некомфортно.

Как ни странно, открытки тоже таят в себе некоторую опасность. К словам, адресованным людям, которые проходят тяжелое лечение, нужно относиться очень осторожно. Невинное пожелание выздоровления может травмировать человека, если он знает, что врачи могут предложить ему только поддерживающее лечение.

Упаковывать подарки не надо – сотрудники фонда должны заглянуть внутрь, всё рассортировать, проверить срок годности, если речь идёт о подарках съедобных. На это уходит много времени, поэтому подарки просят приносить только до 12 декабря. То, что не войдёт в подарочные комплекты, смогут взять себе подопечные, которые приходят в офис фонда.

Если подарков соберётся достаточно, их получат пациенты клиники имени Горбачевой, всех отделений онкоцентра в поселке Песочное, отделения маммологии НИИ имени Петрова, 31-й городской больницы. В онкоцентре, в 31-й больнице, в клинике имени Горбачевой фонд перед Новым годом устраивает праздничные концерты с участием профессиональных музыкантов.

А как же дети?

Поначалу AdVita дарила подарки только им. Причём это были подарки адресные – детей спрашивали, что именно они хотят, и старались выполнить каждую просьбу. Но полностью удовлетворить детские ожидания удавалось далеко не всегда. Кто-нибудь непременно расстраивался, получив не совсем то, что хотел.

Одно время фонд заменял подарки детям праздничными фотосессиями, но сейчас ресурсов на их организацию не хватает. Удачной альтернативой стали билеты на детские спектакли. Их можно купить для подопечных фонда здесь. Сотрудники просят брать билеты на определенные даты. Дело в сложной логистике – детей ведь ещё надо забрать из больницы, отвезти на спектакль и привезти назад.

Вместо самих билетов подопечным фонда можно подарить сертификаты на их покупку. Это особенно ценный подарок для семей, приезжающих в Петербург на лечение из других городов. Многие из них долгие месяцы живут на съёмных квартирах (аренду организует и оплачивает фонд) и даже на праздники вернуться домой не могут. Возможность сходить на концерт или спектакль для них очень важна, ведь большую часть времени им приходится проводить в четырех стенах.

«На детских отделениях больниц под Новый год происходит много событий – их организуют и фонды, и молодежные организации, и отдельные жертвователи, – говорит руководитель волонтёрского отдела Анастасия Фирсова. – Когда ёлки идут одна за другой, дети реагируют на них уже без особой радости, праздник становится рутиной, и получение подарков входит в привычку. К тому же, после декабрьской праздничной лихорадки в январе наступает мощный спад – в больницах ничего не происходит. Разом прекращаются ёлки, спектакли, сюрпризы».

После Нового года на регулярной основе к детям с играми и развлечениями приходят уже не многие. Сотрудники и волонтёры фонда AdVita – в первых рядах. Пополнить эти ряды, кстати, можно в любое время, заполнив анкету. Новый набор начнется в январе.

Памперсы или игрушки?

«Бывает, мы пишем, что нашим подопечным требуются памперсы, а людям хочется привести нам игрушек, – говорит сотрудница фонда «Тёплый дом», психолог Ксения Шашунова. – Но зачастую игрушки, да ещё и крупные – последнее, что нужно большой семье, живущей в тесной коммуналке».

«Тёплый дом» помогает семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. При этом главный принцип фонда – сделать так, чтобы эти семьи становились всё более самостоятельными. Важно, чтобы благодаря помощи соцработников и психологов они снова обретали почву под ногами, а не превращались в иждивенцев, привыкая всё необходимое получать бесплатно. Но это вовсе не значит, что подопечные фонда на Новый год останутся без подарков. Каждый ребёнок напишет письмо Деду Морозу и получит то, о чем мечтает, с небольшой оговоркой: мечта не должна быть слишком дорогой, а ребёнок должен быть не старше 14 лет. Роль Деда Мороза берут на себя сотрудники дружественных компаний, которые поддерживают «Тёплый дом». Так что прежде, чем нести в фонд перед Новым годом игрушки, стоит задуматься.

«Когда дети получают подарок от близкого человека, завязываются или проявляются отношения, которые потом получают развитие, – поясняет Ксения Шашунова. – Когда подарки поступают в одностороннем порядке, от незнакомых людей, никаких отношений не возникает. Хорошо бы дать на подарок какой-то ответ, а тут и ответить некому. Если один раз в год дети пишут письмо Деду Морозу и, как какое-то чудо, получают от него подарки – это нормально. Но если чудес много, а ребёнок о них не просил и не думал, они теряют ценность, и смысла в них для ребёнка никакого нет. Даже дорогие подарки не оценивают по достоинству и могут не использовать по назначению. В лучшем случае они производят только «вау»-эффект. К тому же, после того, как посторонние люди подарили детям что-то дорогое, может случиться так, что дети будут ждать такого же дорогого подарка и от мамы. Это ухудшит отношения ребёнка и родителя, а ведь главная наша задача – чтобы их отношения улучшались. Это куда важнее кратковременной радости от игрушки».

Недавно в фонд обратилась девушка с формулировкой: «Мы хотим организовать сбор ненужных вещей для ваших подопечных». Сотрудники вынуждены были объяснять, что если вещи не нужны владельцам, то они, скорее всего, не нужны и подопечным. Исключения случаются – например, пригодиться может тёплая женская одежда. Обо всем, что действительно требуется в настоящий момент, сотрудники пишут на сайте и в соцсетях. Места для хранения «ненужных вещей» в «Тёплом доме» нет, ведь в помещениях фонда проходят занятия с детьми, хранятся памперсы, детское питание. Чтобы рассортировать и распределить всё остальное, требуется время, которое сотрудники могли бы потратить на свою основную работу. Но оригинальные предложения всё равно периодически поступают. Однажды сотрудников, например, просили забрать целую «Газель» шоколадок.

Чем ближе Новый год, тем больше разнообразных предложений. Внезапную декабрьскую щедрость жертвователей психологи считают вполне объяснимой. «Праздник – это естественная потребность человека, ведь тяжело, когда в жизни есть только однообразные будни. Нужен какой-то рубеж, условная черта, позволяющая надеяться, что с Нового года что-то поменяется, – поясняет Ксения Шашунова. – Хочется быть хорошим, сделать что-то чудесное. К этому примешивается чувство вины: «У меня всё в порядке, а у других не очень, дай-ка я им чем-то помогу». Нам нужны эмоции, и мы создаём их, в том числе с помощью подарков незнакомым детям. У нас бывали ситуации, когда в фонд накануне праздников чуть ли не врывались люди, возможно, после корпоратива, и, не представившись, вручали нам деньги с формулировкой «Только помогите детишкам!». Сотрудники иногда шутят, что люди в таком состоянии приходят в фонд вместо церкви – чтобы, например, искупить какой-то поступок».

Наиболее эффективный способ помочь детям – сделать вместо подарка пожертвование в пользу фонда. Например, на 500 рублей можно купить игрушку, а можно оплатить работу сотрудников организации. Это значит, что ребёнок сможет провести дополнительное время с мамой, причем мама будет отдохнувшей и внимательной. Те же 500 рублей стоит карта супермаркета, по которой мама сможет купить домой еды.

В «Тёплом доме» подчеркивают, что лучшим новогодним подарком для подопечных семей станет подписка на регулярный платеж в пользу фонда, хотя бы даже небольшой. Регулярные платежи гарантируют работу специалистов, а это значит, что дети из трудных семей смогут остаться с родителями, что их жизнь будет понемногу меняться к лучшему. К слову, оформить ежемесячные списания с карты можно в пользу любого серьёзного благотворительного фонда. Такие пожертвования очень важны для благотворительных организаций, особенно в «пустые» месяцы, которые неизбежно следуют за новогодним бумом щедрости.

«Перспективы» с музыкой

Благотворительная организация «Перспективы» помогает детям с тяжёлыми формами инвалидности, поддерживает их самих и их семьи, даже когда эти дети становятся взрослыми. Таких семей у «Перспектив» без малого 200. Также организация много работает с закрытыми учреждениями – Детским домом-интернатом № 4 в Павловске, где находятся 75 детей с самыми тяжёлыми нарушениями, с психоневрологическим интернатом № 3 в Петергофе. Люди, которые там живут, зачастую почти не имеют связи с внешним миром, практически не выходят за пределы четырёх стен. «Перспективы» стараются сделать всё возможное, чтобы жизнь в этих стенах наполнялась смыслом.

Так, например, внутри психоневрологического интерната № 3 появились керамическая мастерская, деревянная и столярная мастерские, которые обеспечивают подопечным занятость, компьютерный класс, а также арт-студия, театральная студия, музыкальный класс. «Раньше ребята целыми днями сидели в своих палатах, им было нечего делать, они редко выходили даже на прогулки. Идея была в том, чтобы они смогли реализовать свой потенциал. Теперь ребята очень ждут занятий», – рассказывает сотрудник «Перспектив» Никола Веселинович.

В своем списке желанных новогодних подарков сотрудники «Перспектив» указали много необычных предметов – например, глюкофон и диджей-контроллер. Но это вовсе не блажь, а вещи, которые необходимы подопечным «Перспектив» для работы. Прямо в интернате ребята с инвалидностью записывают собственную музыку, и делают это весьма успешно. Альбом их группы Build Your House Underground видный немецкий музыкальный лейбл Spheredelic провозгласил одним из лучших альбомов в истории. Среди поклонников группы – легенда электронной музыки Aphex Twin. Ребята уже выступали на нескольких фестивалях и крупных площадках, включая Дворцовую площадь. Так что музыкальные инструменты и техника для них, можно сказать, жизненно важны. Впрочем, в «Перспективах», в отличие от многих других благотворительных организаций, не отказываются и от старых вещей – от одежды и каучуковых игрушек.

Для бабушек и дедушек

Фонд «Долго и счастливо» системно помогает пожилым людям. Многие из них – пациенты Максимилиановской больницы. Это единственное в городе государственное медицинское учреждение, которое полностью специализируется на сестринском уходе и паллиативной помощи. Зачастую пациентами этой больницы становятся люди совершенно одинокие или не имеющие поддержки от родственников. Большинству из них необходим специальный уход.

Хорошими подарками на Новый год для подопечных фонда станут хлопковые футболки, полотенца, носочки. А еще старикам гораздо больше, чем детям, требуются игрушки – мягкие, с твердым природным или искусственным наполнителем. Они помогают развивать мелкую моторику (это важно, например, после инсульта), а иногда заменяют друга. Специалисты фонда подчеркивают, что и футболки, и носки, и игрушки обязательно должны быть новыми, то есть, их нужно специально приобрести. Игрушки лучше выбирать маленькие, чтобы их смог удержать в руках даже самый слабый человек. Вдруг такой подарок поможет стать ему или ей чуть-чуть сильнее.

Праздник выходит на улицы

«Мы стараемся перед каждыми праздниками организовывать раздачу небольших подарков. Как правило, к нам приходят люди, которые лишены праздников, у которых есть только серые будни, в течение которых они постоянно находятся в дурном круговороте. Хочется, чтобы в жизни у них было хоть что-то светлое, – рассказывает Марина Акулова, сотрудница благотворительной организации «Гуманитарное действие».

У «Гуманитарного действия» три мобильных пункта – автобусы, которые каждый день курсируют по городу. Два из них ориентированы на людей наркозависимых, а также на людей, вовлеченных в проституцию. Третий мобильный пункт, как правило, стоит перед учебными заведениями, в центре, у метро. Во всех трёх пунктах можно пройти тест на ВИЧ. Если он оказывается положительным, с человеком работают консультанты, мотивируют его обратиться в центр «СПИД», чтобы подтвердить или опровергнуть результат.

«Гуманитарное действие» нацелено на профилактику ВИЧ и на помощь людям, помогать которым мало кто рвётся даже перед Новым годом. «Подарки для них – это дополнительная мотивация обратиться за помощью, – поясняет Марина Акулова. – Обычно люди тянут до последнего. Нам очень хочется, чтобы с нашими программами помощи был связан какой-то позитив, чтобы чувствовалось человеческое отношение. Хотим, чтобы люди самостоятельно принимали решение, без давления. Когда человек сам созрел и к нам обращается, мы направляем его к специалистам, на реабилитацию, восстанавливаем документы. Если человека заставлять, то он, например, восстановит паспорт, но тут же заложит его. Без внутренней мотивации помощь не сработает, как надо».

Список новогодних подарков, составленный «Гуманитарным действием», простой, короткий и очень понятный: хлопчатобумажные носки нужны, потому что у многих проблемы с венами на ногах, гигиеническая помада – потому, что это небольшой приятный подарок, который помогает подумать о себе, сладости и игрушки – потому, что у многих людей, которые обращаются за помощью, есть дети. «Эти люди, как правило, вращаются в очень враждебной среде. Для многих специалисты наших мобильных пунктов – единственные, кто с ними общается по-человечески, на равных, кто готов поздравлять с праздниками, дарить подарки. Это небольшой вклад в поднятие самоуважения». Подарок может быть совсем скромным, но важно, чтобы вещи были новыми – как символ новой жизни, как дань уважения к человеку, который начинает к этой новой жизни тянуться, которого очень нужно в этом поддержать.

Как ни странно, даже чудеса иногда лучше делать по инструкции, которую подготовили в совместном проекте «Доброго дела» Благотворительный фонд AdVita и «Фонтанка.ру».

Нина Фрейман, Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), для «Фонтанки.ру»