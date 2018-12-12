Суд вернул прокурору дело об убийстве куратора строительства «Новых Крестов». В материалах заметили противоречия

Процесс по делу об убийстве офицера управления ФСИН Петербурга и области Николая Чернова забуксовал на стадии предварительных слушаний. После экспертизы суд счёл, что следствие поторопилось довести до приговора начальника погибшего – полковника Сергея Мойсеенко и бизнесмена Игоря Захарова.

Как сообщили «Фонтанке» в Ленинградском областном суде, решение вернуть дело следственным органам для устранения недоработок принято 12 декабря. Постановлению предшествовала судебно-техническая экспертиза материалов.

По словам адвоката Мойсеенко Яна Стецкевича, несоответствия обнаружили, в частности, в обвинительном заключении. Текст документа, который получил защитник, разошёлся с текстом аналогичного документа в материалах дела, пишет «Коммерсантъ».

Сотрудник УФСИН Николай Чернов отвечал за технадзор и эксплуатацию объектов строительства и курировал затянувшуюся стройку следственного изолятора «Кресты-2». В марте прошлого года его расстреляли на дороге во Всеволожском районе Ленобласти. Выпустивший семь пуль Сабир Садыков получил девять лет строгого режима. Он же указал на Мойсеенко и Захарова. Полковнику внутренней службы предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству, бизнесмену – в пособничестве и незаконном обороте огнестрельного оружия. По версии следствия, от Чернова избавились, чтобы скрыть нарушения при строительстве.