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13.12.2018 13:50
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Мусорная рулетка. Прием петербургских отходов в Ленобласти подорожает, заплатят перевозчики или жители

Рассинхрон в мусорной реформе между Петербургом и Ленобластью чреват не только свалками в лесах. Цены полигонов вырастут для всех, в том числе для города, которому разрешают еще три года помедлить.

Мусорная рулетка. Прием петербургских отходов в Ленобласти подорожает, заплатят перевозчики или жители

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Реформа обращения с отходами в соседствующих регионах напоминает игру в русскую рулетку: каждый следующий этап может оказаться роковым. Кто-то выбывает раньше — как Смольный, который выстрелил еще при определении регионального оператора; кто-то позже — как  областной региональный оператор «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», который пока не смог найти перевозчиков для транспортировки мусора к полигонам. Крутить барабан могут еще три года, но цены вырастут раньше.

Иронизировать над ходом мусорной реформы в Петербурге стало уже традицией. Задолго объявленные перемены, разработка территориальной схемы обращения с отходами, обещанный раздельный сбор и резкий рост переработки сначала вылились в недоумение мусорщиков и жилищников, а затем и в конкурсную катастрофу: за месяц до старта южная половина города лишилась единого оператора, который должен был заниматься всеми бытовыми отходами в течение 10 лет. Затем подоспела неотложная помощь из Москвы: Госдума готова окончательно принять закон, который позволяет на 3 года сдвинуть старт работы оператора. Смольный решил не ломаться и подарок принял: весь трехлетний срок, по крайней мере на словах, чиновники использовать не собираются, но с 1 января мегамусорщик не подомнет под себя рынок.

Шутки шутками, но это не только петербургская история. Помимо того, что в законопроекте депутатов о мусорной прокрастинации называются также Москва и Севастополь, парламентарии сообщают, что в ряде регионов к выбору оператора даже не приступали. Однако именно три города федерального значения объединены общим фактором: отходы из них априори вывозятся на территорию смежного региона. А Петербургу еще и «не повезло» с соседом, который оперативно провел конкурс, не торпедированный никем из проигравших. Так что в теории с 1 января в Ленобласти должен заработать региональный оператор, а в Петербурге нет. В теории — потому что реформа в области забуксовала на стадии выбора перевозчиков, и на рынке уже шутят, что это проделки Петербурга, который хочет законсервировать привычное положение вещей во всей агломерации.

Если верить петербургским властям, все, в общем-то, и так законсервировано. Общая интонация комитета по благоустройству: «не порем горячку, делаем дела, продолжаем готовиться к отсроченному запуску регионального оператора». «Образователи отходов вправе поступать в рамках действующего законодательства, – говорят чиновники. – Государственные и муниципальные заказчики заключают контракт на вывоз отходов на 2019 год согласно нормам ... № 44-ФЗ. У образователей отходов иных форм собственности договоры, заключенные на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, сохраняют свое действие с 1 января 2019 года до заключения договора с региональным оператором и начала фактического оказания им услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами».

«Захромавший» на южную ногу региональный оператор (МПБО-2) тоже умиротворен. «С 1 января 2019 года завод продолжит работать в рамках переходного периода к новой системе обращения с отходами, – рассказали «Фонтанке» на предприятии. – Это значит, что работа по формированию адресной программы образователей отходов и заключению договоров по северной части города продолжится. Договоры начнут действовать с момента начала оказания услуг региональным оператором». Между тем «Завод МПБО-2» уже заключил 46 договоров с городскими жилкомсервисами — как на юге города, так и на севере. По северной части в зону обслуживания регионального оператора входят 8,5 тысяч домов, в которых проживают 1 миллион 420 тысяч человек. Пока эти договоры заморожены, ход им дадут по отмашке городских властей. Завод продолжает работать как государственное предприятие и принимать твердые коммунальные отходы на переработку.

Спокойствию петербургских коллег могут только позавидовать областные чиновники. Ранее губернатор Александр Дрозденко уже заявил: «Это неправильно. Мы рассчитывали, что будет единый тариф с городом. У нас разработана онлайн-система для отслеживания всех мусоровозов в Петербурге и Ленобласти. Если Петербург будет исключён, то система контроля ничего не даст» (цит. по 47news).

«Мы видим очень большие риски с точки зрения контролирования этих потоков, – говорит Николай Хасиев, гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти (УК ООЛО), которая выбрана региональным оператором. – К тому же у нас есть опасения, что мы начнем платить за городские объемы. Мы не знаем, где они остановятся, доедут ли до полигона, с которым у них прямой договор».
 
Насчет прямых договоров тоже не все понятно. Предполагалось, что два региональных оператора будут работать рука об руку на основе заключенного соглашения. Теперь очевидно, что от лица города с 1 января будет выступать не один МПБО-2, а, как и раньше, сонм компаний-перевозчиков. «В идеале хотелось бы, чтобы перевозчики заключали договор с областным региональным оператором, – говорит Николай Борисов, начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами. – Но мы понимаем, что этого, скорее всего, не будет, и перевозчики Санкт-Петербурга будут пытаться контактировать с полигонами напрямую. Как мы на это можем повлиять — пока затрудняюсь ответить».

В сухом остатке получается, что УК ООЛО, если найдет-таки себе перевозчиков, будет централизованно распределять областной мусор по полигонам и рассчитываться с ними, а петербургские отходы в объеме 1,7 млн тонн продолжат расходиться по прежним маршрутам: по большей части на «Новый Свет-ЭКО» и ЗАО «Промотходы» в Самарке (от 300 до 500 тысяч тонн), но также и на малые полигоны — в Кириши, в Волосово, в Лепсари и другие прилегающие районы. А это значит, что идею грамотно разложить отходы двух регионов по всем полигонам Ленобласти убивают в корне: ведь городские перевозчики мало озабочены экологическим благополучием соседей и поедут только туда, где транспортное плечо позволяет оставаться в плюсе.

Помимо неразберихи в самом процессе, это ведет и к проблемам с тарифным образованием. Если бы в Петербурге заработал региональный оператор, стоимость услуги выросла бы в уже известных пределах: на человека приходилось fontanka.ru/2018/10/05/109 бы порядка 140 рублей в месяц (во втором полугодии 2018-го она рассчитывалась исходя из площади квартиры и, по подсчетам Смольного, для жителя среднестатистического жилья составляла 119 рублей). Теперь город сообщает, что сама услуга остается в составе платы за содержание жилого помещения, а не переходит в коммунальную, а тариф рассчитывается, как и раньше, на квадратный метр. Существующая схема не меняется, а плата за вывоз мусора остается вопросом договора между управляющей организацией и перевозчиком. «Если мы говорим о тарифах, то тут нет регулируемой деятельности, – говорит Ирина Бугославская, заместитель председателя комитета по тарифам. – Мы устанавливаем размер платы за содержание жилого помещения только для нанимателей».

Однако выполнять старые договоры и заключать новые перевозчикам и управляющим организациям предстоит в новой реальности. На данный момент полигоны в Ленобласти в среднем принимают тонну отходов за 848 рублей, в тарифе регионального оператора на это заложено уже 1466 рублей. Рост серьезный, но предполагалось, что петербургский и областной операторы отобьют его за счет повышения платы, которую собирают с жителей. Ее рассчитывают, опираясь на необходимую валовую выручку оператора. К примеру, по северной половине города на 2019 год выручка МПБО-2 предполагалась в 3,1 млрд рулей, из них 637 млн — исключительно на захоронение отходов в области. Теперь же выясняется, что единые тарифы относятся только к УК ООЛО. Комитет по тарифам Ленинградской области еще не устанавливал цены полигонов на 2019 год, сделает это во второй половине декабря. Но уже понятно, что никто не готовит петербургским перевозчикам каких-то льготных условий.

«Тарифы на прием мусора будут одинаковы и для регионального оператора, и для петербургских, – говорит председатель комитета по тарифам правительства Ленобласти Артур Кийски. – Поэтому и себестоимость услуги увеличивается у всех. Это объективно: вырос индекс потребительских цен, увеличится ставка за негативное воздействие на 100 рублей, плюс в затраты на полигоне включаем обработку».

«Мы пока не видели решения областного комитета по тарифам, – говорит Константин Язев, совладелец «Автопарка № 1 "Спецтранс"». – Надеемся, что в итоге рост окажется приемлемым. Повышать наш тариф для управляющих организаций пропорционально полигонам мы не собираемся».
 
Пересмотреть условия соглашений с перевозчиком — это целая история, говорят эксперты. Для этого необходимо созывать общее собрание собственников квартир. «Нечто подобное иногда происходит, – рассказывает Марина Акимова, глава Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ. – Скажем, перевозчик говорит: меня больше не пускают на ближний полигон, приходится ездить за 100 км, так что и мои услуги дорожают. Крупный жилкомсервис с несколькими сотнями домов может ему отказать, потому что является ценным клиентом. А если я ТСЖ с одним домом и перевозчик просто уйдет, куда деваться?»

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

В конце декабря 2017 года комитет по благоустройству объявил конкурс на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет. Город разделили на северную и южную части, таким образом, разыгрывались два лота общей стоимостью более 80 млрд рублей. На южный лот претендовала и «дочка» «Автопарка №1 "Спецтранс"» Анатолия Язева «Новый Свет-ЭКО», которая снизила цену с 42,1 млрд до 16,5. Однако и этот контракт получил МПБО-2 за 39,5 млрд. По иску «Нового Света-ЭКО» суд отменил итоги конкурса по южному лоту, но апелляция, в свою очередь, отменила решение арбитража. Кассация 21 ноября подтвердила решение первой инстанции.

Предельный тариф за услугу оператора по вывозу мусора для населения, уже с включенным НДС, составит в северной части города 4405,90 рубля за тонну, а в южной — 4414,52 рубля за тонну. На человека получается 140,14 и 140,41 рубля в месяц соответственно.

В ноябре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет Петербургу отодвинуть срок обязательного начала работы регионального оператора на три года.

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