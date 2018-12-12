Московский бизнесмен получил два года колонии за хищение 130 млн рублей у Министерства обороны

Тушинский суд Москвы вынес приговор генеральному директору ООО «Модуль-Сервис». Он признан виновным в хищении более 130 миллионов рублей, которые Министерство обороны выделило на закупку средств связи. Об этом 12 декабря сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Судья приговорил бизнесмена к двум годам колонии. Учредитель и гендиректор получил наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Предприниматель заключил досудебное соглашение и добровольно возместил часть причинённого ущерба.