ФСБ снова заглянула в транспортный блок Смольного. На этот раз из-за братьев Магомедовых

Сотрудники Федеральной службы безопасности 12 декабря проводили оперативные мероприятия в комитете по развитию транспортной инфраструктуры и дирекции транспортного строительства Петербурга. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили сразу несколько собеседников, знакомых с ходом дела.

По данным нашего издания, работали оперативники из Москвы, местных коллег к мероприятим не привлекали. Связаны они с деятельностью группы компаний «Сумма», принадлежащей братьям Магомедовым.

Их компания «Интэкс» в 2014 – 2015 годах занималась намывом 16,6 Га на Крестовском острове для размещения станции «Новокрестовская». Позднее Смольный заключил контракт на благоустройство территории с компанией «Леокам». Она получила подряд на 1,7 млрд, но не сработалась со Смольным и отправила письмо президенту страны Владимиру Путину.

В нем предприниматели сообщили, что им под благоустройство передали бракованный участок, на котором не хватает щебеночных свай. Кроме того, сама площадь намыва оказалась меньше заявленной, песок для него использовали не того коэффициента фильтрации, а где-то вообще сыпали пескогрунт. Манипуляции с песком, как говорили «Фонтанке» юристы «Леокама», могли снизить реальную стоимость работ примерно на 600 млн. Очень похожая сумма – 668 млн рублей – фигурирует и в уголовном деле бывшего гендиректора «Интэкса» Артура Максидова, который был арестован синхронно с владельцами компании.