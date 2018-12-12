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Общество
12.12.2018 19:23
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Депутаты Госдумы выяснили, что случайно могли запретить «17 мгновений весны». Они предлагают разрешить использование нацистских символов, но с оговорками

Депутаты Госдумы, среди которых вице-спикер Пётр Толстой и глава комитета по культуре Елена Ямпольская, предложили изменить законодательство об использовании нацистской символики в произведениях культуры и искусства, а также в СМИ. 

Как сообщает 12 декабря «Коммерсантъ», поправки могут быть внесены в антиэкстремистское законодательство, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Условием использования символики депутаты предлагают сделать «формирование негативного отношения к идеологии нацизма», то есть ее осуждение.

Предложено переписать ч. 2 ст. 6 Закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», по которому в РФ «запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». 

Исходя из актуального ныне закона, под запретом де-юре могут оказаться «все документальные (в том числе военная кинохроника) и художественные фильмы, книги, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и т. п., допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты также приводят примеры произведений, которые могут быть запрещены. Это, например, сериал «Семнадцать мгновений весны» и фильм «Обыкновенный фашизм». Использование нацистской символики депутаты хотят разрешить и в научных целях.

Поправки в Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и КоАП, позволяющие наказывать рублём за использование символики нацистов и их союзников, были внесены в 2014 году. С тех пор закон пытались смягчить несколько раз. Например, в октябре 2018 года свой законопроект внёс в Госдуму сенатор Антон Беляков, но принят он не был. В ноябре с предложением выступил Общероссийский народный фронт. В ОНФ обратили внимание депутатов на рост количества «нелепых историй, когда людей привлекают к административной ответственности за публикацию фотографий родного двора в период немецкой оккупации, Парада Победы 1945 года на Красной площади или раритетных карикатур на фашистов только потому, что на этих картинках изображена свастика».

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