Audi отзывает в России более 7 тысяч машин. Они могут оплавиться из-за влаги

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзыве в России автомобилей марки Audi с 2-литровыми моторами TFSI. На них придется заменить дополнительный насос охлаждающей жидкости.

Как сообщает 12 декабря пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 7095 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q5 с двигателями 2,0 TFSI, которые были проданы в период с 2012-го по 2017 год. В электронные компоненты машин может проникнуть влага, что чревато перегревом и выходом из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости и, как следствие, локальными оплавлениями.

В дилерских центрах на попавших под сервисную кампанию автомобилях заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости и вдобавок обновят программное обеспечение блока управления двигателя. Работы проведут бесплатно.

Проверить, попала ли машина под отзыв, можно, сверив ее VIN-код со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Перечень также включает автомобили, попавшие под октябрьскую отзывную кампанию, причиной которой была та же самая проблема.