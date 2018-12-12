«Логичное продолжение многолетнего сотрудничества». «Газпром нефть» купила себе немного КХЛ

Новый совладелец появился у Континентальной хоккейной лиги. По данным аналитической системы «СПАРК», ПАО «Газпром нефть» купило у некоммерческой организации «Континентальная хоккейная лига» 11,76% ООО «КХЛ».

Изменение было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 10 декабря. В «Газпром нефти» прокомментировали «Ведомостям» приобретение.

«Данная сделка — логичное продолжение многолетнего сотрудничества компании с КХЛ. "Газпром нефть" является владельцем ХК "Авангард", который выступает в лиге. Кроме того, компания развивает систему подготовки хоккеистов в Омске, поддерживая молодежную команду и детско-юношескую хоккейную школу. В партнерстве с лигой мы также проводим крупнейший в Европе международный турнир детских хоккейных команд КХЛ — Кубок "Газпром нефти"».

Всего у ООО «КХЛ» 16 владельцев. Из них шесть владеют долями по 11,76%. Помимо ПАО «Газпром нефть», это кипрский офшор «Вайтлив холдингс лимитед», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Газпромэкспорт», «Татнефть» и «Транснефть». Еще десять совладельцев — хоккейные клубы, у которых по 2,94%. Это «Динамо» (Рига), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Ак Барс» (Казань), «Спартак» (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Северсталь» (Череповец), «Металлург» (Магнитогорск), СКА (Санкт-Петербург).

Напомним, КХЛ была создана в 2008 году и объединяла в себе первоначально 24 команды. С сезона-2018/19 в лиге играет 25 команд из 23 городов и семи стран. Чаще всех чемпионом становился «Ак Барс» – три раза. По две победы у СКА, магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо». Одно чемпионство на счету «Салавата Юлаева».