Вертолет с пострадавшими в ДТП под Псковом петербуржцами прибыл в Северную столицу

Вертолёт с пострадавшими в ДТП под Псковом студентами и сотрудником СПбГУ благополучно прибыл в Петербург. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе университета 12 декабря.

На вертолёте были доставлены шесть пострадавших студентов и преподаватель. Сейчас с ними работают медики и психологи. Группа студентов, которым помощь не понадобилась, добираются до города на автотранспорте и будут в Петербурге около девяти вечера. Их встретят сотрудники университета, которые развезут всех по домам, рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Также сообщается, что первую ночь пострадавшие студенты и педагог проведут в госпитале МЧС.