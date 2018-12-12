Происшествия
Вертолет с пострадавшими в ДТП под Псковом петербуржцами прибыл в Северную столицу
Вертолёт с пострадавшими в ДТП под Псковом студентами и сотрудником СПбГУ благополучно прибыл в Петербург. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе университета 12 декабря.
На вертолёте были доставлены шесть пострадавших студентов и преподаватель. Сейчас с ними работают медики и психологи. Группа студентов, которым помощь не понадобилась, добираются до города на автотранспорте и будут в Петербурге около девяти вечера. Их встретят сотрудники университета, которые развезут всех по домам, рассказали в пресс-службе СПбГУ.
Также сообщается, что первую ночь пострадавшие студенты и педагог проведут в госпитале МЧС.
Справка:
Накануне вечером микроавтобус «Мерседес Спринтер» со студентами из Санкт-Петербурга перевернулся по пути в Пушкинские Горы. В машине находились 17 человек: 13 студентов СПбГУ, два сопровождающих, экскурсовод и водитель. Изначально сообщалось о 10 пострадавших. По предварительной версии, автомобиль занесло на ледяной дороге. В итоге в больницы Пскова попали девять человек. У одного студента и преподавателя были диагностированы компрессионные переломы грудных отделов позвоночника.