Смоленка в ЗНОПе. Разозлившись на Смольный, депутаты услышали защитников парков

Петербургский парламент в первом чтении присвоил устью Смоленки статус зоны зеленых насаждений общего пользования. Инициатор - «Единая Россия», которая неделю назад отказалась поддержать сразу ряд аналогичных предложений.

Сергей Куликов/Интерпресс

Представляя законопроект фракции, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров на заседании 12 декабря пояснил, что «внимательно изучил» отклоненные ранее поправки, и подчеркнул, что, если решение властей вызывает недовольство людей, задача депутата — их слышать. Смольному, который отдал территорию под строительство гостиницы, теперь предстоит договариваться с инвестором.

Чтобы парламентское большинство услышало мнение василеостровцев, понадобилось более трех лет. Осенью 2015 года местные жители подали документы на перевод территории в устье реки в перечень зон зеленых насаждений, исключающий капитальное строительство. Но вместо этого весной 2016 года городские власти без торгов на условиях аренды отдали два симметричных участка по 1,1 га компании «Новые территории девелопмент» под строительство гостинично-офисного комплекса. А инвестору присвоили статус стратегического. К реализации проекта «Корабли» кроме аффилированной с «НТД» «Плазы Лотос Групп» Михаила Зингаревича подключилась компания «MASTER Девелопмент» Вячеслава Семененко.

Противники застройки, выступающие за создание на этом месте парка, успели испробовать все возможные методы борьбы. Они обращались в прокуратуру, к губернатору, петербургскому правительству, депутатам Госдумы и в Министерство строительства РФ. Подавали многочисленные поправки в Генплан и закон о ЗНОП, собрали тысячи подписей в поддержку организации в устье реки парка. Активисты особо подчеркивали, что, по их мнению, под видом гостиницы инвестор строит апартаменты. Сторонние ресурсы рекламировали юниты именно в жилом комплексе «Корабли». Впрочем, позднее все намеки на то, что помещения в комплексе по факту могут использоваться как жилье, убрали.

Наиболее ярко протесты против строительства «Кораблей» разгорелись в последние полгода. Василеостровцы провели серию одиночных пикетов и митингов. Кроме того, собрали группу для инициации общегородского референдума и подали в суд иск о признании незаконной выдачи разрешения на строительство инвест-отеля. Небольшую победу градозащитники одержали осенью, когда стало известно, что комиссия по Генплану рекомендовала перевести соседний участок на Смоленке, где ранее собирались строить театр песни имени Аллы Пугачевой, в рекреационную зону. Но участки в рамках инвестсоглашения оставили под застройку. Не помогла даже позиция федерального Минстроя, который поддержал создание зеленой зоны и предложил городским властям рассмотреть вопрос о целесообразности переноса строительства отеля в другое место.

Однако за последние недели, казалось, ситуация изменилась. В начале декабря готовность отобрать у застройщиков статус стратегического инвестора, а заодно и право на аренду участка высказала в интервью «Фонтанке» глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Чиновница подчеркнула, что такой вариант возможен, в случае если подтвердится, что компания, которая называет свой проект на Васильевском острове не иначе как инвест-отель, на деле все же продает апартаменты.

В тот же день вице-губернатор Игорь Албин на встрече с градозащитниками сообщил fontanka.ru/2018/12/04/140/, что получил от «Плазы» письмо. В нем говорилось о согласии инвестора с связи со сложившейся вокруг строительства на Смоленке ситуацией рассмотреть варианты для переноса проекта в другую локацию. Правда, Албин предлагал не торопиться с присвоением территории защитного статуса — сначала надо красиво расстаться с инвестором, найти альтернативные варианты размещения отеля. А глава администрации Василеостровского района Юлия Киселева, которая присутствовала на встрече, заверила вице-губернатора — доказательства, что «Плаза» строит именно апарт, у чиновников имеются.

Казалось бы, вопрос о парке на Смоленке почти решен в пользу противников строительства. Ко второму чтению в Заксобрании депутаты подали целый ворох одинаковых поправок. Все они так или иначе предлагали сделать устье Смоленки рекреацией, через Генплан или закон о ЗНОП. Но парламент не поддержал ни одну из этих инициатив — в соответствии с позицией Смольного промолчали почти все представители фракции «Единая Россия», которые в ЗакСе составляют большинство.

Резкой смене настроения фракции предшествовал показанный в минувшие выходные на одном из городских телеканалов сюжет. В нем прозвучала критика в адрес парламента – в этом году горожане подали сотни поправок для увеличения официального объема зеленых легких Петербурга, но большинство из них Заксобрание не поддержало.

Буквально через день, 10 декабря, появился законопроект фракции «Единая Россия» о внесении изменений в закон о ЗНОП. В нем Смоленку и еще десяток локаций, которые фракция отказалась назвать скверами неделей ранее, предлагалось включить в перечень зеленых насаждений. Принятый в первом чтении закон идет вразрез с позицией Смольного. Судя по сегодняшнему заседанию в Мариинском дворце, депутаты восприняли посыл с экранов телевизора как попытку правительства выставить законодателей «крайними».

«Есть положительный герой и есть Законодательное собрание, злое, плохое. Но совершенно неправильно, что правительство здесь совершенно ни при чем. Мы послушали правительство, мы получили ушат помоев», – заявил 12 декабря депутат Максим Резник, добавив, что парламенту не хватило политической воли для принятия поправок неделей ранее.

«Мы видели согласованную позицию парламентского большинства и правительства города. Правительство говорило "нет", парламентское большинство просто не голосовало», – сказал депутат Борис Вишневский.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, впрочем, сообщил «Фонтанке», что пока не уверен в том, что законопроект смогут утвердить до конца года. «До конца дня будут внесены поправки, потом их будут смотреть на комиссии, посмотрим...» – неоднозначно произнёс он, оставляя исполнительной власти поле для манёвра.

Кроме того, сначала врио губернатор должен поставить свою подпись под обновленным законом о ЗНОП. В противном случае между двумя законами возникнет противоречие.

Участок в устье Смоленки в числе других инвестор получил после отказа от реконструкции Конюшенного ведомства, которое застройщик хотел превратить в элитные апартаменты. И даже успел начать их продавать. Против проекта выступили общественность и градозащитники. Но от комментариев, как уже второе переселение скажется на инвестиционном климате города, «Плаза Лотос Групп» воздержалась.

Застройщик пока от проекта «Корабли» отказываться не спешит. «С учетом сложившейся социальной обстановки мы готовы рассмотреть возможные варианты мены данных земельных участков на сопоставимые по параметрам, о чем сообщили органам исполнительной власти. На сегодняшний день предложений мы не получили, в связи с чем продолжаем реализацию проекта по графику», – сообщили в пресс-службе «Плазы Лотос Групп», напомнив, что в рамках стратегического инвестпроекта будут построены гостиницы с конгресс-холлом, магазинами, медцентром, коворкингами и выставочными пространствами. Возможные потери компании в связи со сменой локации в «Плазе» назвать отказались.

«Ситуация возникла объективно. Если сегодня в городских интересах сделать таким образом, значит, мы должны это учитывать. Ждем замену и рассчитываем, что никто ничего не потеряет», – сообщил «Фонтанке» владелец и гендиректор «MASTER Девелопмент» Вячеслав Семененко.

Закон прямо запрещает предоставлять территории ЗНОП под капитальное строительство. Однако Госстройнадзор выдал разрешение на возведение инвест-отеля раньше. И в этом случае, объясняет депутат Борис Вишневский, есть два варианта. В первом – инвестор по договоренности с городом сам покидает стройплощадку, во втором — разрешение оспаривается через суд. Именно такой иск через неделю предстоит рассмотреть Куйбышевскому районному суду.

Ирина Корбат,

Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»