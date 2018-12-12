18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -4
$ 66.42р
75.22р
21:07 12.12.2018
Расширенный поиск

Строительство
12.12.2018 18:52
Печать

Смоленка в ЗНОПе. Разозлившись на Смольный, депутаты услышали защитников парков

Петербургский парламент в первом чтении присвоил устью Смоленки статус зоны зеленых насаждений общего пользования. Инициатор - «Единая Россия», которая неделю назад отказалась поддержать сразу ряд аналогичных предложений.

Смоленка в ЗНОПе. Разозлившись на Смольный, депутаты услышали защитников парков

Сергей Куликов/Интерпресс

Представляя законопроект фракции, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров на заседании 12 декабря пояснил, что «внимательно изучил» отклоненные ранее поправки, и подчеркнул, что, если решение властей вызывает недовольство людей, задача депутата — их слышать. Смольному, который отдал территорию под строительство гостиницы, теперь предстоит договариваться с инвестором.

Чтобы парламентское большинство услышало мнение василеостровцев, понадобилось более трех лет. Осенью 2015 года местные жители подали документы на перевод территории в устье реки в перечень зон зеленых насаждений, исключающий капитальное строительство. Но вместо этого весной 2016 года городские власти без торгов на условиях аренды отдали два симметричных участка по 1,1 га компании «Новые территории девелопмент» под строительство гостинично-офисного комплекса. А инвестору присвоили статус стратегического. К реализации проекта «Корабли» кроме аффилированной с «НТД» «Плазы Лотос Групп» Михаила Зингаревича подключилась компания «MASTER Девелопмент» Вячеслава Семененко.

Противники застройки, выступающие за создание на этом месте парка, успели испробовать все возможные методы борьбы. Они обращались в прокуратуру, к губернатору, петербургскому правительству, депутатам Госдумы и в Министерство строительства РФ. Подавали многочисленные поправки в Генплан и закон о ЗНОП, собрали тысячи подписей в поддержку организации в устье реки парка. Активисты особо подчеркивали, что, по их мнению, под видом гостиницы инвестор строит апартаменты. Сторонние ресурсы рекламировали юниты именно в жилом комплексе «Корабли». Впрочем, позднее все намеки на то, что помещения в комплексе по факту могут использоваться как жилье, убрали.

Наиболее ярко протесты против строительства «Кораблей» разгорелись в последние полгода. Василеостровцы провели серию одиночных пикетов и митингов. Кроме того, собрали группу для инициации общегородского референдума и подали в суд иск о признании незаконной выдачи разрешения на строительство инвест-отеля. Небольшую победу градозащитники одержали осенью, когда стало известно, что комиссия по Генплану рекомендовала перевести соседний участок на Смоленке, где ранее собирались строить театр песни имени Аллы Пугачевой, в рекреационную зону. Но участки в рамках инвестсоглашения оставили под застройку. Не помогла даже позиция федерального Минстроя, который поддержал создание зеленой зоны и предложил городским властям рассмотреть вопрос о целесообразности переноса строительства отеля в другое место.

Однако за последние недели, казалось, ситуация изменилась. В начале декабря готовность отобрать у застройщиков статус стратегического инвестора, а заодно и право на аренду участка высказала в интервью «Фонтанке» глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Чиновница подчеркнула, что такой вариант возможен, в случае если подтвердится, что компания, которая называет свой проект на Васильевском острове не иначе как инвест-отель, на деле все же продает апартаменты.

В тот же день вице-губернатор Игорь Албин на встрече с градозащитниками сообщил fontanka.ru/2018/12/04/140/, что получил от «Плазы» письмо. В нем говорилось о согласии инвестора с связи со сложившейся вокруг строительства на Смоленке ситуацией рассмотреть варианты для переноса проекта в другую локацию. Правда, Албин предлагал не торопиться с присвоением территории защитного статуса — сначала надо красиво расстаться  с инвестором, найти альтернативные варианты размещения отеля. А глава администрации Василеостровского района Юлия Киселева, которая присутствовала на встрече, заверила вице-губернатора — доказательства, что «Плаза» строит именно апарт, у чиновников имеются.

Казалось бы, вопрос о парке на Смоленке почти решен в пользу противников строительства. Ко второму чтению в Заксобрании депутаты подали целый ворох одинаковых поправок. Все они так или иначе предлагали сделать устье Смоленки рекреацией, через Генплан или закон о ЗНОП. Но парламент не поддержал ни одну из этих инициатив — в соответствии с позицией Смольного промолчали почти все представители фракции «Единая Россия», которые в ЗакСе составляют большинство.

Резкой смене настроения фракции предшествовал показанный в минувшие выходные на одном из городских телеканалов сюжет. В нем прозвучала критика в адрес парламента – в этом году горожане подали сотни поправок для увеличения официального объема зеленых легких Петербурга, но большинство из них Заксобрание не поддержало.

Буквально через день, 10 декабря, появился законопроект фракции «Единая Россия» о внесении изменений в закон о ЗНОП. В нем Смоленку и еще десяток локаций, которые фракция отказалась назвать скверами неделей ранее, предлагалось включить в перечень зеленых насаждений. Принятый в первом чтении закон идет вразрез с позицией Смольного. Судя по сегодняшнему заседанию в Мариинском дворце, депутаты восприняли посыл с экранов телевизора как попытку правительства выставить законодателей «крайними».

«Есть положительный герой и есть Законодательное собрание, злое, плохое. Но совершенно неправильно, что правительство здесь совершенно ни при чем. Мы послушали правительство, мы получили ушат помоев», – заявил 12 декабря депутат Максим Резник, добавив, что парламенту не хватило политической воли для принятия поправок неделей ранее.

«Мы видели согласованную позицию парламентского большинства и правительства города. Правительство говорило "нет", парламентское большинство просто не голосовало», – сказал депутат Борис Вишневский.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, впрочем, сообщил «Фонтанке», что пока не уверен в том, что законопроект смогут утвердить до конца года. «До конца дня будут внесены поправки, потом их будут смотреть на комиссии, посмотрим...» – неоднозначно произнёс он, оставляя исполнительной власти поле для манёвра.

Кроме того, сначала врио губернатор должен поставить свою подпись под обновленным законом о ЗНОП. В противном случае между двумя законами возникнет противоречие.

Участок в устье Смоленки в числе других инвестор получил после отказа от реконструкции Конюшенного ведомства, которое застройщик хотел превратить в элитные апартаменты. И даже успел начать их продавать. Против проекта выступили общественность и градозащитники. Но от комментариев, как уже второе переселение скажется на инвестиционном климате города, «Плаза Лотос Групп» воздержалась.

Застройщик пока от проекта «Корабли» отказываться не спешит. «С учетом сложившейся социальной обстановки мы готовы рассмотреть возможные варианты мены данных земельных участков на сопоставимые по параметрам, о чем сообщили органам исполнительной власти. На сегодняшний день предложений мы не получили, в связи с чем продолжаем реализацию проекта по графику», – сообщили в пресс-службе «Плазы Лотос Групп», напомнив, что в рамках стратегического инвестпроекта будут построены гостиницы с конгресс-холлом, магазинами, медцентром, коворкингами и выставочными пространствами. Возможные потери компании в связи со сменой локации в «Плазе» назвать отказались.

«Ситуация возникла объективно. Если сегодня в городских интересах сделать таким образом, значит, мы должны это учитывать. Ждем замену и рассчитываем, что никто ничего не потеряет», – сообщил «Фонтанке» владелец и гендиректор «MASTER Девелопмент» Вячеслав Семененко.

Закон прямо запрещает предоставлять территории ЗНОП под капитальное строительство. Однако Госстройнадзор выдал разрешение на возведение инвест-отеля раньше. И в этом случае, объясняет депутат Борис Вишневский, есть два варианта. В первом – инвестор по договоренности с городом сам покидает стройплощадку, во втором — разрешение оспаривается через суд. Именно такой иск через неделю предстоит рассмотреть Куйбышевскому районному суду.

Ирина Корбат,
Ксения Клочкова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.12.2018 16:43

Контакт-центр Аэрофлота получил премию European Contact Centre & Customer Service Awards

Центр информации и бронирования Аэрофлота получил одну из высших наград в рамках присуждения международной премии European Contact Centre & Customer Service Awards.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
12.12.2018 16:21

В ЖК «Pulse на набережной» выведен в продажу пул квартир с видом на Неву

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в видовом корпусе жилого комплекса высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».
LEGENDA Intelligent Development
12.12.2018 12:22

LEGENDA Intelligent Development – победитель CBONDS Awards – 2018

7 декабря в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного российского облигационного конгресса состоялась торжественная церемония награждения премии CBONDS Awards – 2018. Компания LEGENDA получила награду в номинации «Лучшая сделка HIGH-YIELD».
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
12.12.2018 12:02

«Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию свой первый жилой комплекс в Санкт-Петербурге

Холдинг «Аквилон Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «КосмосSTAR» в Московском районе. Это первый объект, который девелопер из Архангельска сдал в Санкт-Петербурге.
ГК «Эталон»
12.12.2018 10:55

Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
12.12.2018 10:31

Опера и воздушные шары: Банк УРАЛСИБ отпраздновал 30-летие в Петербурге

Банк УРАЛСИБ в 2018 году отмечает свое 30-летие. Все эти годы банк успешно работал на финансовом рынке, активно рос и развивал бизнес, и в итоге вошел в число крупнейших банков страны. В конце ноября УРАЛСИБ собрал своих клиентов и партнеров на торжество в Санкт- Петербурге.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.12.2018 20:00

Получено разрешение на ввод ЖК «Образцовый квартал 3»

На полгода раньше запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на ввод в эксплуатацию малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 3». В преддверии Нового года застройщик ждет на праздничные мероприятия во дворе ЖК.
«Лидер Групп»
11.12.2018 16:32

Декабрьское удорожание квартир ГК «Лидер Групп»

17 декабря в жилых комплексах YOGA и Территория произойдет плановое увеличение стоимости квартир. Успейте купить по старой цене.
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
11.12.2018 16:11

При поддержке РСХБ расширяется производство крупного сельхозпредприятия региона

ЗАО ПЗ "Рабитицы" при поддержке АО «Россельхозбанк» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству крупной молочно-товарной фермы на 2000 скотомест в Ленинградской области
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 13:00

ЮИТ открыл продажи квартир во второй очереди ЖК TARMO около метро «Черная речка»

Комплекс располагается вблизи центра Петербурга, на Студенческой улице, 24, в благоустроенном и спокойном квартале Приморского района, имеющем всю необходимую социальную и торговую инфраструктуру.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 12:28

ЮИТ начал строительство домов четвертой очереди комплекса INKERI в городе Пушкин

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к строительству домов в четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса INKERI, находящегося в исторической части города Пушкин.
Группа компаний «ЦДС»
11.12.2018 12:22

Группа ЦДС открывает историю Мурино

Группа ЦДС подготовила иллюстрированную книгу-альбом о Мурино, в которой рассказывает богатую историю населенного пункта. Одним из первых жителей Мурино, ознакомившихся с книгой, стал заслуженный художник России Владимир Табанин.