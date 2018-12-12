Европейские эксперты назвали самые безопасные автомобили года по итогам краш-тестов

скриншот видео с сайта youtube.com

Независимая европейская организация по проведению краш-тестов автомобилей Euro NCAP выбрала лучшие модели в четырех классах: «Большой паркетник», «Большой семейный автомобиль», «Малый семейный автомобиль» и «Гибридные и электрические». Такой список комитет публикует ежегодно.

Как поясняют на сайте Euro NCAP 12 декабря, звание «Лучший в своем классе» тот или иной автомобиль получает на основании суммы оценок по каждому из четырех критериев краш-тестов: защита водителя и взрослых пассажиров, безопасность пассажиров-детей, защита пешеходов, а также наличие вспомогательных систем безопасности. При этом учитывается только стандартное оборудование для обеспечения безопасности, без дополнительных опций.

В классах «Большой семейный автомобиль» и «Гибридные и электрические» лидер оказался одним и тем же – Lexus ES. За безопасность водителя и взрослых пассажиров он получил 91%, защиту детей-пассажиров эксперты оценили в 87%, пешеходов – в 90%. Электронные системы безопасности получили 77%. В то же время тесты показали низкую защищенность задних пассажиров от травм в области таза и поясницы при лобовом столкновении. Также специалисты отметили, что система удержания в полосе хоть и работает при случайных смещениях автомобиля, но не способна помочь в критических ситуациях.

Лучшим среди больших паркетников был назван Hyundai NEXO. Он получил 94% за защиту водителя и взрослых пассажиров, 87% – за защиту детей, 67% – за безопасность пешеходов, и 80% – за работут вспомогательных систем безопасности. Тем не менее испытания показали низкую защищенность ног водителя при лобовом столкновении с деформируемым препятствием, а также высокий риск задних пассажиров получить хлыстовую травму при заднем столкновении.

В классе «Малый семейный автомобиль» самым безопасным эксперты Euro NCAP назвали Mercedes-Benz A-Class, который набрал 96% за защиту водителя и взрослых пассажиров, 91% – за безопасность детей, 92% – за защиту пешеходов, и 75% – за электронные системы безопасности. Нарекания вызвала только работа системы удержания автомобиля в полосе движения из-за недостатков системы контроля слепых зон.

Некоторые категории могут быть не представлены в списке из-за того, что в 2018 году Euro NCAP протестировала недостаточно автомобилей этого класса для сравнения. В то же время в этом году эксперты выделили в отдельную категорию электрокары и гибриды, несмотря на то, что представленные в ней машины могут относиться к разным габаритным классам. Это сделано, чтобы «помочь потребителям, для которых максимальная безопасность электрического или гибридного автомобиля является приоритетом», отмечают в Euro NCAP.