Эксперт: в развитии Севморпути появилась определенность

Заместитель руководителя МОО «Природоохранный союз» Екатерина Воробьева заявила «Фонтанке», что развитие Севморпути теперь в надежных руках. По ее мнению, появление Росатома в качестве основного оператора Северного морского пути хорошо по двум причинам: во-первых, появилась определенность, во-вторых, на сцену вышел опытный и ответственный игрок, на которого можно рассчитывать.

«Это решение стоит поддержать, потому что у нас наконец-то появилась определенность. Очень важно, чтобы в таких масштабных инфраструктурных проектах было понятно, кто за что отвечает. Появился единый инфраструктурный оператор – значит, мы не просто обсуждаем, а разговор перешел в стадию реализации. Кому, как не Росатому, возглавить проект, решающую роль в развитии будет играть круглогодичная навигация, возможная лишь благодаря атомным ледоколам серии «Лидер» – то есть, Росатому», – сказала корреспонденту «Фонтанки» Екатерина Воробьева.

Напомним, 11 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон, определяющий полномочия госкорпорации «Росатом» в развитии и функционировании Северного морского пути (СМП) и прилегающих территорий. Этот закон подготовлен для реализации инициативы правительства о создании инфраструктурного оператора СМП. Он предусматривает появление у госкорпорации управляющих функций в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры на Северном морском пути и прилегающих территориях.

Принятый в третьем чтении закон предусматривает наделение Росатома полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, а также государственного заказчика в области развития и эксплуатации СМП и сопутствующей инфраструктуры. При этом полномочия по нормативно-правовому регулированию судоходства по СМП, в том числе, выполнение международных обязательств и контрольно-надзорные функции сохраняет Минтранс.

В соответствии с новым законом, Росатом определит подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории Северного морского пути. Росатом будет также осуществлять от имени России полномочия концедента — в частности, заключать концессионные соглашения по объектам инфраструктуры портов, расположенных вдоль СМП.