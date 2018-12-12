В Твери полицейским не понравилось, что активист читает вслух Конституцию в День Конституции. Его отвезли в отделение

Тверская полиция задержала местного активиста Илью Якушева за то, что он читал вслух Конституцию России в день её 25-летия, 12 декабря.

«При задержании сотрудник в форме представился, спросил, чем я тут занимаюсь, и попросил проехать в отделение для дачи показаний. Другой, в штатском, снимал происходящее на телефон. Грубую силу не применяли, но им очень не нравилось, что у меня в руках телефон, и постоянно требовали отключить его и убрать», — цитирует Якушева Znak.com.

Юноша рассказал, что в отделении его продержали недолго, взяв с него лишь объяснительную. Задержание полицейские объяснили проверкой личности.

Якушев участвовал в акции не один. Несколько тверских активистов провели одиночные пикеты рядом со зданием регионального правительства. Посменно они читали вслух статьи Конституции.