У экс-ректора Аграрного университета арестовали имущество. Оно не покроет и половины ущерба

Пушкинский суд разрешил следствию наложить арест на имущество бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова, обвиненного в растрате 36 млн рублей. Его недвижимость стоит вдвое меньше.

Как сообщили «Фонтанке» 12 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга, с ходатайством об аресте имущества обратился следователь ОМВД Пушкинского района. Он сослался на выписку из единого государственного реестра прав, из которой следует, что у обвиняемого в собственности имеются жилое помещение на Лермонтовском проспекте стоимостью 13,5 млн рублей, земельный участок в деревне Островки Всеволожского района за 712 тысяч и жилой дом там же, стоимостью 3,4 млн.

«Пушкинский районный суд счел ходатайство подлежащим удовлетворению и разрешил следователю наложить арест, – уточнили в пресс-службе судов. – Арест состоит в запрете распоряжаться имуществом».

Виктор Ефимов 19 ноября после осмотра медиками был арестован до 14 декабря. Сегодня Санкт-Петербургский горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о мере пресечения и на один день сократил срок содержания под стражей. Завтра Пушкинский суд рассмотрит поступившее 7 декабря ходатайство о продлении Ефимову стражи.

По версии следствия, ректор Аграрного университета в 2011 году инициировал заключение госконтракта с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на научно-исследовательские работы стоимостью 36 млн рублей, достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут. В полиции уверены, что перечисленными на счет организации деньгами Ефимов распорядился по своему усмотрению.