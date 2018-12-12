Лейденскую коллекцию теперь смогут «увидеть» слепые и слабовидящие посетители Эрмитажа

Государственный Эрмитаж начал проводить экскурсии для посетителей, имеющих инвалидность по зрению по временной выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции».

Лейденская коллекция, принадлежащая семье американского миллиардера Томаса Каплана, — одно из крупнейших в мире частных собраний голландской живописи XVII века, включающее работы Рембрандта и его учеников, Вермеера, а также рисунок Леонардо да Винчи.

С 13 октября Эрмитаж стал проводить экскурсии по выставке для глухих и слабослышащих посетителей. Теперь же узнать о знаменитых полотнах и их творцах смогу слепые и слабовидящие люди.

В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что экскурсионная путевка предоставляется бесплатно посетителям, имеющим инвалидность по зрению, при предъявлении соответствующих документов. Сопровождающий посетителя с инвалидностью по зрению также имеет право на получение одного бесплатного билета.

В Музее отметили, что экскурсии проводятся по предварительной записи. Заявки принимаются по телефону +7 812-710-97-87 во вторник, четверг, пятницу, субботу – с 10.30 до 18.00, в среду – с 15.00 до 21.00.