«Леруа Мерлен» и «Лента» перераспределили финское наследство. Строительный ретейлер выкупил у продуктовой сети участок на Парашютной улице, доставшийся от Kesko

Ретейлер «Лента» продал компании «Леруа Мерлен» участок на Парашютной улице, дом 60. Как говорится в сообщении, опубликованном 12 декабря на портале раскрытия информации, за землю площадью 7526 кв. м. французская компания заплатит 110 млн рублей. Назначение территории — «для размещения объектов розничной торговли».

По адресу: Парашютная улица, дом 60, находится гипермаркет «Ленты», который она ранее приобрела у компании Kesko (работал под брендом «К-Руока»). Но, как пояснили «Фонтанке» в компании, в сделку с «Леруа Мерлен» никакие строения не вошли. То есть гипермаркет остается на своем месте.

У самой «Леруа Мерлен» также есть магазин на Парашютной, 60: здание она приобрела у сети «К-Раута», также входившей в группу Kesko. По словам представителя компании, на купленном у «Ленты» участке будет организована парковка.

Сделка по покупке «Леруа Мерлен» гипермаркетов финской сети DIY «К-раута» прошла в феврале 2018 года. На покупку 12 магазинов – восьми в Петербурге, трех в Москве и одного в Калуге – компания потратила 12 млрд рублей, еще 3 млрд рублей вложено в ребрендинг, который завершится в 2019 году.