Мир меняется, и нужно постоянно учиться

Про уровень зарплаты, опережающее обучение, программы "Демография" и "Социальная занятость" - рассказывает Центр занятости населения Санкт-Петербурга

Центр занятости населения Санкт-Петербурга

Минимальная зарплата растет

На рынке труда Санкт-Петербурга сохраняется стабильность, уровень безработицы продолжает оставаться одним из самых низких в стране и составляет 1, 5%, средняя заработная плата в городе достигла порядка 57 тысяч рублей, а «минималка» в будущем году вырастет до 18 тысяч рублей и займет второе место по величине в стране. Соглашение об увеличении минимальной заработной платы традиционно подписали в конце уходящего года. Как отметил председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, то, что из года в год подписываются такие соглашения означает, что социальный диалог в городе налажен и играет свою роль, такой уровень заработной платы является одним из самых высоких в российской Федерации

– С 1 января будущего года каждый работодатель, который подает в налоговую службу сведения о том, что он платит своим работникам меньшую сумму, автоматически попадает под прицел инспекции по труду, – отметил заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

По словам директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлии Гороховой, в 2018 году за помощью в трудоустройстве обратились 113 тысяч человек. Вакансий тоже было достаточно – более 138 тысяч. При этом, 75 тысяч граждан получили в Центре занятости услугу по профориентации и социальной адаптации на рынке труда, это означает, что психолог помог людям разного возраста определиться с направлением работы, в которой они смогут добиться успеха, подготовить резюме и грамотно презентовать себя работодателю. Что значительно повышает шансы на трудоустройство, ведь важно уметь показывать свои преимущества перед другими соискателями.

Учиться должен каждый

Еще одним успешным проектом стала программа по опережающему обучению. В ее рамках компании могут бесплатно переподготовить своих сотрудников. Людей учат разному, в том числе информационным технологиям, защите информации, экологии, проектному управлению, использованию статистики в фармацевтике, управлению персоналом и производственному менеджменту. Программа очень востребована предприятиями города. Так, энергомашиностроительное предприятие «Невский завод» уже второй год принимает в ней участие, направляя на обучение 100-150 своих работников. Всего в этом году повысили свои компетенции порядка 926 сотрудников разных компаний и на следующий год прогнозируется направить на опережающее обучение 1000 специалистов.

Впрочем, чиновники уверены, что повышать квалификацию должен каждый сотрудник, и регулярно.

- В 40 лет, когда многие люди начинают задумываться о смене деятельности, искать себя, их надо срочно учить. А желательно начинать постоянную переподготовку даже раньше. Рынок труда меняется очень быстро, поэтому просто необходимо один рабочий день в неделю выделять на повышение квалификации: пусть не буквально каждую неделю, а, например, раз в 5 лет или раз в год отправлять сотрудников на длительную учебу, – считает председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

Он отметил, что это понимают все участники рынка труда, и все они в равной степени заинтересованы в непрерывном развитии работников.

В этому году запущены и другие интересные проекты, – говорит Юлия Горохова. – Например, программа по трудоустройству людей с ограниченными возможностями «Социальная занятость» помогает встраивать в рынок труда инвалидов с тяжелыми формами заболеваний. Цель программы – адаптация к современным условиям людей с особенностями здоровья. Инвалиды 1 и 2 группы смогут работать в швейных, столярных, керамических и ткацких матерских. 243 человека приняли в ней участие и 30 из них работодатели готовы принять на работу.

Востребована программа профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В 2018 году молодые мамы учились бухгалтерскому учету, делопроизводству, логопедической работе с детьми, английскому языку и даже web-дизайну и компьютерному конструированию. В 2019 году тенденция сохранится. В рамках программы «Демография», из бюджета выделят более 20 миллинов рублей на обучение 1000 недавно родивших петербурженок. «По участию в национальных проектах перед нами стоят амбициозные задачи по содействию в обучении, трудоустройству и закреплению на рабочих местах молодых мам. Мы должны уже в следующем году увеличить подготовку в два раза, а к 2024 году – в 4,5 раза", – сказал Николай Рогачев.

Полмиллиарда долгов

Большая работа была проделана и в области легализации рынка труда. Как рассказал Петр Тищенко, активная работа специальной комиссии позволила погасить зарплатные долги на сумму более 500 миллионов рублей.

– Это реальные деньги, которые получили за свою работу люди, – отметил Петр Тищенко.

Несмотря на сохранение приоритетного права на трудоустройство гражданам Россиии, в 2018 году Комитет по труду и занятости уделил большое внимание привлечению иностранной рабочей силы. Точнее, возможностям для иностранцев приехать в Петербург и трудиться здесь легально. Для этого в Таджикистане и Киргизии были открыты еще два центра по организованному набору иностранных работников. Всего их стало шесть. За 2018 год через эти организации «прошли» более 11 тысяч человек.