На развязке КАД с ЗСД и Дачным перекроют два съезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» продолжает технические работы на кольцевой автодороге, связанные с закрытием движения. Ограничения вводятся в ночь на пятницу.

Как сообщает 12 декабря пресс-служба учреждения, на развязке КАД с трассой ЗСД и с Дачным проспектом на восемь часов, с 23:00 13 декабря до 7:00 14 декабря, будут закрыты съезды с улицы Предпортовой на внешнее кольцо и Дачный проспект.

ООО СПК «Зелёный город» проведёт там работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения.